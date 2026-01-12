Most jött: tűz ütött ki egy budapesti sportcsarnokban

RETRO RÁDIÓ

Egy elektromos berendezés okozta a gondot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 20:35
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután egy elektromos berendezés izzott egy sportcsarnokban Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton.

Kisebb tűz volt egy budapesti sportcsarnokban Fotó: Gé

A tűz a -1 szinten keletkezett, amit a fővárosi hivatásos tűzoltók egy porral oltóval elfojtottak. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A rajok átszellőztetik a füsttel telítődött épületrészt. Az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek, akik leválasztották a létesítményt a hálózatról - közölte a katasztrófavédelem.

 

