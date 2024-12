Már 25 éve annak, hogy alig 3 óra alatt porrá égett a Budapest Sportcsarnok - Galéria

A Budapest Sportcsarnok az adventi időszakban nem csak koncerteknek és sporteseményeknek adott otthont, hanem többek között karácsonyi vásároknak is. Az egyik 1999 decemberében megrendezett karácsonyi vásár örökre beírta magát Budapest történetébe, ám sajnos nem a sikerével.

Így lángolt a tűz a Budapest Sportcsarnokban 1999 decemberében Fotó: Bors

Porrá égett az épület

December 15-én hajnali 5 óra után nem sokkal szirénázó tűzoltó autók vijjogása törte meg a 8. kerületből munkába sietők nyugalmát. A hajnali órákban ötven tűzoltó rohant ki az akkor még Népstadion szomszédságában álló Budapest Sportcsarnokhoz, ahonnan az épület 16 főből álló személyzetét sikerült kimenekíteni, ám a brutális tüzet a heroikus küzdelem ellenére sem sikerült idejében megfékezni. Budapest akkori legnagyobb fedett sportcsarnoka, melyet Kiss István, Ybl Miklós-díjas építész tervezett 3 óra leforgása alatt szénné égett. A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében álló óriás vesztét egy árusítópavilonban égve felejtett gyertya okozta.

Nem ez volt az első tűz

A 17 évig fennálló sportlétesítményben nem ez volt az első tűzeset. 1984. január 21-én is tűz keletkezett a Budapest Sportcsarnok árkádja alatt, amely átterjedt az épület alagsorának néhány helyiségére. A szerencsés kimenetelű tüzet a nagy erőkkel a helyszínre vonuló tűzoltóegységek rövid időn belül eloltották.

Az 1999-es tűz akkora volt, hogy nem lehetett megmenteni az épületet Fotó: Bors

Világsztárok sokaságának adott otthont a Budapest Sportcsarnok

A Budapest Sportcsarnok számos emlékezetes sporteseménynek és zenei rendezvénynek adott otthont. 1982 decemberében női kézilabda-világbajnokságot, 1984 januárjában műkorcsolyázó és jégtánc Európa-bajnokságot rendeztek, de 1988-ban volt itt fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság sőt Taekwondo világbajnokság is. Emlékezetes pillanat az is, hogy 1989-ben itt döntötte meg a kubai Javier Sotomayor a fedett pályás magasugrás világcsúcsát 243 centiméterrel, amit azóta sem szárnyalt még túl senki. A zenei események is világszínvonalúak voltak a Budapest Sportcsarnokban. A magyar klasszisok szinte valamennyi elismer tagja fellépett a Budapest Sportcsarnok színpadán, de a híres sportolóink is nelették itt névjegyüket. A külföldi világsztárokból sem volt hiány nem csak a sport, de a zene terén sem. Olyan nagy világsztárok léptek fel a Budapest Sportcsarnok színpadán, mint Tina Turner, a Dire Straits, Leonard Bernstein, Elton John, Chuck Berry, a Depeche Mode vagy épp Carols Santana. 17 év alatt sok magyar és sok külföldi élhetett át számos csodálatos pillanatot a Budapest Sportcsarnokban, ám ez ma már történelem.