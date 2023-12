Így égett le a legnagyobb budapesti sportcsarnok: elég volt hozzá három óra

Így égett le a Budapest Sportcsarnok

1999. december 15-én alig három óra alatt leégett az 1982-ben megnyitott sportcsarnok, ahol sporteseményeket, koncerteket és más rendezvényeket, köztük karácsonyi vásárokat is tartottak. A tűz épp az egyik árusítópavilonban keletkezett. A Budapest Sportcsarnok Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka volt, amit Kiss István, Ybl Miklós-díjas építész tervezett. A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésénél, a Népstadion szomszédságában állt. A 17 évig fennálló sportlétesítményben nem ez volt az első tűzeset, 1984. január 21-én is volt egy a BS árkádja alatt, amely átterjedt az épület alagsorának néhány helyiségére. A nagy erőkkel a helyszínre érkező tűzoltóegységek ezt a tüzet rövid időn belül eloltották. Az 1999. december 15-én hajnali 5 óra 7 perckor észlelt tüzet viszont ötven tűzoltóval sem sikerült, de az épületben tartózkodó tizenhat főnyi személyzetet sikerült kimenteni. A tüzet a küzdőtéren rendezett karácsonyi vásárban égve felejtett gyertya okozta. A Budapest Sportcsarnok helyén most a 2003-ban átadott Budapest Sportaréna áll, amit ma már Papp László Budapest Sportarénának hívnak – olvasható a Wikipédián.

A tüzet valószínűleg egy karácsonyi árus okozta. Fotó: Kovács Tamás / MTI

221 éve született Bolyai János

Bolyai János matematikus 1802. december 15-én született Kolozsváron. Az egyik leghíresebb, a legeredetibb gondolkodásúnak tartott magyar matematikus 1831-ben megjelent Appendix című művével megalkotta a nemeuklideszi geometriát, ami a 20. század fizikai elméleteinek alapja lett. Majdnem egy évszázaddal Einstein előtt pedig megfogalmazta Einstein a gravitáció értelmezésének a célkitűzését.

57 éve hunyt el a Donald kacsa megalkotója

Ugyancsak december 15-én hunyt el Walt Disney amerikai trükkfilmrajzoló, producer és filmrendező, Miki egér és Donald kacsa figurájának megalkotója, méghozzá 1966-ban, a kaliforniai Burbankban, 65 éves korában. Walter Elais Disney 1922-től kísérletezett rajztrükkfilmekkel, Miki egér pedig már első filmjében, 1926-ban sztár lett. Az első egész estét betöltő rajzfilmje, a Hófehérke és a hét törpe volt 1937-ben, ami óriási kasszasikert aratott. A trükkfilm atyja természeti és dokumentumfilmeket is készített.

Betlehemi Jászol Kiállítás nyílik a bazilika Lovagtermében

Idén is a Szent István-bazilika Lovagterme ad otthont december 15-től a Betlehemi Jászol Kiállításnak. A Magyar Kézművességért Alapítvány 30. alkalommal hirdette meg pályázatát, amire hivatásos és amatőr művészek, gyermekcsoportok készítettek szebbnél szebb betlehemi jászolokat, illetve az adventi ünnepkörhöz köthető alkotásokat. A kiállítás 2023. december 15. és 2024. január 7. között látogatható reggel 9-től délután 17.30-ig. További információk ezzel kapcsolatban itt olvashatók.

4 helyen lehet vért adni a hétvégén

Pénteken 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben, 12:00–18:00 között a Csepel Plazában (II. Rákóczi F. út 154–170.), 12:00–17:30 között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén. Szombaton, vagyis december 16-án pedig 10:00–16:00 között várják a véradókat a WestEnd bevásárlóközpontban.

Még látogatható a betlehemkupola az Erzsébet téren

A hivatalos nevén Greccio 800 betlehemkupolában ingyenes filmvetítésen lehet részt venni. A film témája természetesen a betlehemezés hagyománya, különlegessége pedig, hogy egy 360 fokos mozgókép repíti vissza az időben a látogatókat. Az ingyenes betlehemvetítésen december 12–22. között lehet részt venni az V. kerületi Erzsébet téren, egy erre a célra felhúzott dómépületben, minden nap 17–22 óra között.

A képre kattintva megnyílik a fotógaléria: