Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek sok nevetést ígér a Hold és a Jupiter fényszöge
Ez vár a csillagjegyekre! Íme a napi horoszkóp!
A 2026. április 4-ei napi horoszkóp szerint az egyik csillagjegyre szuper hangulat és sok nevetés vár szombaton. De azt is megmutatjuk, hogy a többi csillagjegynek mit tartogatnak az égiek, íme!
Kos
A szombati nap eleinte nagyon intenzívnek ígérkezik, és több vita is kitörhet. Számoljon azzal, hogy most mindenki kapkod, hogy be tudjon vásárolni az ünnepekre, hiszen a hosszú hétvégén csak ma lesznek nyitva a boltok. Délutánra azonban minden lecsendesül, és egyre erősebben érezheti a Hold és a Jupiter fényszögét, ami szuper hangulatot és sok nevetést hoz.
Bika
A Merkúr és a Plútó kvadrátja jelezhet olyan megjegyzéseket, amelyeket talán jobb lett volna magában tartania. Vigyázzon, mert az őszinteség nem mindig célravezető. Legyen elnéző az ünnepek alatt, különösen az önhöz közelállókkal!
Ikrek
Szombaton napközben több nézeteltérésre is számíthat. Fontos, hogy ne vegye magára mások bosszankodását. Érdemes kitérni a vita elől, vagy akár konkrétan rákérdezni, hogy biztosan önnek szól-e a kritika – valószínűleg nem.
Rák
A Skorpió Hold idején ön igazán elemében érezheti magát. Készüljön azonban fel arra, hogy mások nem biztos, hogy ilyen jól tudják kezelni az érzéseiket. Délelőtt viták és konfliktusok esélyét jelzik a bolygók. Legyen ma különösen toleráns másokkal – valószínűleg nagy szükség lesz a megértésére és kedvességére.
Oroszlán
Délelőtt könnyen belecsúszhat egy kisebb vitába, főleg akkor, ha valaki túl erősen próbálja önre erőltetni az akaratát. Ezt egyébként sem kedveli, most pedig különösen bosszantó lehet, ha valaki dirigálni próbál. A Merkúr és a Plútó feszültsége miatt mindenki érzékenyebb a megszokottnál.
Szűz
Az uralkodó bolygója, a Merkúr kvadrát fényszöget kap a Plútótól. Ma valaki manipulálni próbálhatja önt, amin valószínűleg azonnal átlát. A szándék sem fog tetszeni. Jobb azonban, ha most nem ad ennek nagy jelentőséget, egyszerűen engedje el a konfliktusokat.
Mérleg
Szombaton délelőtt lehet némi feszültség a levegőben, főleg a szervezkedés és a bevásárlás miatt. Valaki türelmetlenebb lehet a kelleténél, de ha megőrzi a nyugalmát, gyorsan elsimul minden. Délutántól egyre erősebben érezhető a Hold és a Jupiter harmonikus kapcsolata.
Skorpió
A délelőtti vitákat érdemes lenne elkerülnie, utána ugyanis már minden sínre kerül. A reggeli órákban a Plútó fényszöge jelezhet féltékenységet, ego-harcot vagy kicsinyes vitát, a Hold–Vénusz szembenállása miatt valószínűleg éppen a párjával.
Nyilas
Szombaton lehet némi súrlódás, különösen akkor, ha túl sok mindent szeretne egyszerre elintézni. A bolygóállások szerint mások is kapkodhatnak, ami könnyen félreértésekhez vezethet. Érdemes nem túl komolyan venni ezeket a vitákat.
Bak
A nap elején érdemes kerülni a felesleges vitákat, mert könnyen kialakulhatnak ego-harcok, amikor szinte csak a vita kedvéért megy a veszekedés. Néha jobb hagyni győzni a másikat. Szerencsére mindez néhány óra alatt elsimul, és a Hold–Jupiter harmonikus fényszög békét teremt.
Vízöntő
Igazán viccelődős hangulatban lehet ma, ami alapvetően nagyon pozitív. Arra azonban érdemes figyelnie, hogy ne lőjön túl a célon. Előfordulhat, hogy valakit véletlenül megbánt egy megjegyzéssel, amelyet humorosnak szánt. Csak az őszinte bocsánatkérés segíthet!
Halak
A Hold víz elemű jegyben, a Skorpióban jár, ami ma különösen erőssé teszi az intuícióját. Jöhet egy beszélgetés, amikor ez nagyon jól jön, mert könnyen átlát mások szándékain. Most szinte lehetetlen félrevezetni önt. Az este nemcsak szépnek, hanem kifejezetten romantikusnak is ígérkezik.
