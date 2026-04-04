Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek sok nevetést ígér a Hold és a Jupiter fényszöge

A 2026. április 4-ei napi horoszkóp szerint az egyik csillagjegyre szuper hangulat és sok nevetés vár szombaton. De azt is megmutatjuk, hogy a többi csillagjegynek mit tartogatnak az égiek, íme!

Kos

A szombati nap eleinte nagyon intenzívnek ígérkezik, és több vita is kitörhet. Számoljon azzal, hogy most mindenki kapkod, hogy be tudjon vásárolni az ünnepekre, hiszen a hosszú hétvégén csak ma lesznek nyitva a boltok. Délutánra azonban minden lecsendesül, és egyre erősebben érezheti a Hold és a Jupiter fényszögét, ami szuper hangulatot és sok nevetést hoz.

Bika

A Merkúr és a Plútó kvadrátja jelezhet olyan megjegyzéseket, amelyeket talán jobb lett volna magában tartania. Vigyázzon, mert az őszinteség nem mindig célravezető. Legyen elnéző az ünnepek alatt, különösen az önhöz közelállókkal!

Ikrek

Szombaton napközben több nézeteltérésre is számíthat. Fontos, hogy ne vegye magára mások bosszankodását. Érdemes kitérni a vita elől, vagy akár konkrétan rákérdezni, hogy biztosan önnek szól-e a kritika – valószínűleg nem.

Rák

A Skorpió Hold idején ön igazán elemében érezheti magát. Készüljön azonban fel arra, hogy mások nem biztos, hogy ilyen jól tudják kezelni az érzéseiket. Délelőtt viták és konfliktusok esélyét jelzik a bolygók. Legyen ma különösen toleráns másokkal – valószínűleg nagy szükség lesz a megértésére és kedvességére.

Oroszlán

Délelőtt könnyen belecsúszhat egy kisebb vitába, főleg akkor, ha valaki túl erősen próbálja önre erőltetni az akaratát. Ezt egyébként sem kedveli, most pedig különösen bosszantó lehet, ha valaki dirigálni próbál. A Merkúr és a Plútó feszültsége miatt mindenki érzékenyebb a megszokottnál.

Szűz

Az uralkodó bolygója, a Merkúr kvadrát fényszöget kap a Plútótól. Ma valaki manipulálni próbálhatja önt, amin valószínűleg azonnal átlát. A szándék sem fog tetszeni. Jobb azonban, ha most nem ad ennek nagy jelentőséget, egyszerűen engedje el a konfliktusokat.

Mérleg

Szombaton délelőtt lehet némi feszültség a levegőben, főleg a szervezkedés és a bevásárlás miatt. Valaki türelmetlenebb lehet a kelleténél, de ha megőrzi a nyugalmát, gyorsan elsimul minden. Délutántól egyre erősebben érezhető a Hold és a Jupiter harmonikus kapcsolata.