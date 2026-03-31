Napi horoszkóp: ezeknek a csillagjegyeknek érdemes kerülniük kedden a vitát
Jobb a békesség... Vajon rád is igaz ez?
A 2026. március 31-ei napi horoszkóp szerint néhány csillagjegynek kedden nem érdemes vitába bonyolódni. Mutatjuk, hogy kiknek érdemes inkább a békességet választaniuk.
Kos
Kedden a Hold és a nagy szerencse bolygója, a Jupiter nagyon kedvező fényszögbe kerül. Ez szuper megérzéseket jelez a napi horoszkóp szerint. Ugyanakkor lehet egy félreértés mégis, főleg egy közeli kapcsolatában. Lehetséges, hogy elbeszélnek egymás mellett.
Bika
A Hold és a Mars szembenállás konfliktusokat, a Jupiter szextil segítséget és támogatás jelez. Jó lenne, ha tényleg a pozitívumokra koncentrálna. Fogadja el, hogy bármennyire is szeretne, nem tud mindenkinek megfelelni.
Ikrek
Kedden erős megérzések segítik. Ha figyelmes, meglátja és megérti, mi az, ami tovább fogja lendíteni egy holtponton, amely már régóta problémát okoz. Munkahelyi átszervezések, új feladatok is jöhetnek.
Rák
Ha jót akar magának, húzza meg a határait, és ne akarjon mindenkinek megfelelni kedden! Úgy sem sikerülne. Az is elengedhetetlen, hogy ne folyjon bele mások vitáiba. Bízzon bennük, meg tudják oldani ön nélkül is.
Oroszlán
Dühös lehetne, ha keresztül húzza valaki a számításait. Mégse tegye! Legyen a zsebében B, C és D verzió! És semmiképp se gondolja, hogy szándékosan akar valaki keresztbe tenni önnek, mert ez egyáltalán nem igaz.
Szűz
A Szűz Hold egészen ellentmondásos fényszögeket kap. Így ön is kaphat kritikát és dicséretet is. Öntől is függ, hogy melyiknek tulajdonít nagyobb jelentőséget, mit hall meg inkább. Koncentrálj a pozitívumokra, azokból építkezhet!
Mérleg
A Hold és a Mars fényszöge konfliktust, a Hold és a Jupiter fényszöge békét hoz. Ne legyen dühös, ha nem jön össze minden terve. Az sem tragédia, ha másokhoz kell alkalmazkodnia. A lényeg, hogy mindig meglássa, félig tele a pohár. Ezt nevezik optimizmusnak, pozitív gondolkodásnak…
Skorpió
Lehet ma olyan, aki önzőnek nevezi, mert távol tartja magát a vitáktól, és nem akarja a hálátlan békebíró szerepét magára vállalni. Holott a bölcsesség épp azt tanácsolja, hogy addig ne folyjon bele mások konfliktusába, amíg nem kérik erre. Ez kicsit sem újdonság.
Nyilas
A Mars fényszöge nagyon indulatossá teheti. Óvatosan fogalmazzon, mert nagyon belelovalhatja magát a dühbe, később meg rájön, hogy az egész nem ért annyit. Számoljon el tízig, mielőtt válaszol!
Bak
Ön ma szint egyetlenként kívül tud maradni a konfliktusokon. Jól is teszi, ha inkább a saját ügyeire koncentrál. Most felívelőben vannak a dolgai, és egyre több lehetőség vár önre Ha pedig mindez nem lenne elég, ma még a szerencse is önre mosolyoghat.
Vízöntő
Kedden nagyon kedvező szelek fújnak ön felé, és könnyen lehet, hogy egy ötletet, vagy egy lehetőséget hordoznak, melyet néhány baráttal, vagy családtaggal együttműködve tudna megvalósítani. Vágjon bele, mert komoly sikert ígér a dolog!
Halak
A Hold erős fényszögei miatt hiper érzékenyen él meg mindent. Ez azt is jelenti, hogy a szép dolgokon könnyebben meghatódik, de ha valaki megjegyzést tesz, azt meg nagyon könnyen magára veszi. Szerencsére a Szűz Hold hozza a leföldelt energiákat is, úgyhogy délutánra megnyugszik.
