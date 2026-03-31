Napi horoszkóp: ezeknek a csillagjegyeknek érdemes kerülniük kedden a vitát

A 2026. március 31-ei napi horoszkóp szerint néhány csillagjegynek kedden nem érdemes vitába bonyolódni. Mutatjuk, hogy kiknek érdemes inkább a békességet választaniuk.

Kos

Kedden a Hold és a nagy szerencse bolygója, a Jupiter nagyon kedvező fényszögbe kerül. Ez szuper megérzéseket jelez a napi horoszkóp szerint. Ugyanakkor lehet egy félreértés mégis, főleg egy közeli kapcsolatában. Lehetséges, hogy elbeszélnek egymás mellett.

Bika

A Hold és a Mars szembenállás konfliktusokat, a Jupiter szextil segítséget és támogatás jelez. Jó lenne, ha tényleg a pozitívumokra koncentrálna. Fogadja el, hogy bármennyire is szeretne, nem tud mindenkinek megfelelni.

Ikrek

Kedden erős megérzések segítik. Ha figyelmes, meglátja és megérti, mi az, ami tovább fogja lendíteni egy holtponton, amely már régóta problémát okoz. Munkahelyi átszervezések, új feladatok is jöhetnek.

Rák

Ha jót akar magának, húzza meg a határait, és ne akarjon mindenkinek megfelelni kedden! Úgy sem sikerülne. Az is elengedhetetlen, hogy ne folyjon bele mások vitáiba. Bízzon bennük, meg tudják oldani ön nélkül is.

Oroszlán

Dühös lehetne, ha keresztül húzza valaki a számításait. Mégse tegye! Legyen a zsebében B, C és D verzió! És semmiképp se gondolja, hogy szándékosan akar valaki keresztbe tenni önnek, mert ez egyáltalán nem igaz.

Szűz

A Szűz Hold egészen ellentmondásos fényszögeket kap. Így ön is kaphat kritikát és dicséretet is. Öntől is függ, hogy melyiknek tulajdonít nagyobb jelentőséget, mit hall meg inkább. Koncentrálj a pozitívumokra, azokból építkezhet!

Mérleg

A Hold és a Mars fényszöge konfliktust, a Hold és a Jupiter fényszöge békét hoz. Ne legyen dühös, ha nem jön össze minden terve. Az sem tragédia, ha másokhoz kell alkalmazkodnia. A lényeg, hogy mindig meglássa, félig tele a pohár. Ezt nevezik optimizmusnak, pozitív gondolkodásnak…

Skorpió

Lehet ma olyan, aki önzőnek nevezi, mert távol tartja magát a vitáktól, és nem akarja a hálátlan békebíró szerepét magára vállalni. Holott a bölcsesség épp azt tanácsolja, hogy addig ne folyjon bele mások konfliktusába, amíg nem kérik erre. Ez kicsit sem újdonság.