Nincs mese: ez a csillagjegy a nap nyertese
Túl az óraátállításon. Mondjuk ki bátran, jól indul ez a hét! Az Ikrek legyen nyitott, a Rákra nyugodt nap vár. Egy csillagjegy viszont elmondhatja magáról, hogy ő nap nyertese!
Napi horoszkóp: 2026. március 30., hétfő – A Bika csillagjegy szülötte a nap nyertese
Kos
Ez a hétfő sokkal kedvezőbb lesz, mint amit ön remélt. Egyrészt nyugodtabb és kiszámíthatóbb a Szűz Hold miatt, mint amit egy hétfőtől várnánk. Másrészt a Vénusz jegyváltása révén nagyon szerencsés véletlenben lehet része.
Bika
Ön a nap nyertese: a Vénusz, az uralkodó bolygója belép a jegyébe, innentől pár hétig önnek kedvez a szerencse. Olyan folyamatok kezdődnek el, amelyek hosszú távra megalapozzák az életét és a boldogulását. Bár a hatás lassan bontakozik ki, egy fontos jelét már hétfőn is megtapasztalhatja.
Ikrek
Ma a Szűz Hold stabilitást ad önnek, így könnyedén kezelheti a váratlan helyzeteket. A Vénusz belépése a Bikába azt jelzi, hogy érdemes nyitott maradni új ismeretségekre és ötletekre – akár egy kisebb lehetőség is jelentős változást hozhat.
Rák
A Hold a pontos, precíz és leföldelt Szűzben van, ami önnek egy igazán nyugodt napot ígér. Akár kényelmesnek is mondhatjuk, hiszen a Vénusz ma belép a Bikába, és gondoskodik a jó közérzetéről. A jól elvégzett munkát jutalmazza meg magát egy finom sütivel délután.
Oroszlán
A hétfő különleges energiákat hoz a Vénusz jegyváltása miatt: a szerelem és a kreativitás terén most különösen szerencsés. Egy spontán ötlet vagy baráti meghívás ma váratlan örömöt hozhat, sőt új szerelmet is jelenthet.
Szűz
A Hold ma egész nap a jegyében jár. A környezete nagyon sokra értékeli azt a precizitást és munkabírást, amely önre jellemző. Nemcsak a munka megy jól, hanem a kapcsolatai is boldogak és stabilak ezen a szép hétfőn.
Mérleg
A Bika jegyébe lépő Vénusz és a Szűz Hold egyensúlyt hoz a kapcsolataiba. Érdemes most extra figyelmet fordítani a partnerére, vagy a barátaira; egy közös program különösen jóleshet, és önnek is feltöltődést ad. A munkában nagy elismerésre is számíthat.
Skorpió
Önnek is kedvező hír, hogy a Vénusz ma jegyet vált. A Bikába lép, amely önnel szemben álló jegy, így a szerelemben és a kapcsolatokban jelentős pozitív változásokat hozhat. Ha szingli, akár új szerelem is érkezhet; ha nem, a lenyűgöző kisugárzása most is hasznára válik.
Nyilas
A Vénusz jegyváltása stabilitást és új energiákat hoz a pénzügyek és a kapcsolatok terén. Ma bátran próbáljon ki új ötleteket, mert bármit kezd el, a pozitív tendenciák miatt sikeres lehet.
Bak
A Szűz Hold nyugodt, tervezhető napot ígér. Fontos a munka, és ma nagyon sikeres is lehet, de érdemes a saját feltöltődésre is fókuszálnia, hiszen egy séta vagy egy finom kávé a nap fénypontja lehet. Pénzügyekben egy régóta várt jó hír is érkezhet.
Vízöntő
A Vénusz jegyváltása a Bikába erősen hat a kapcsolataira. Egy fontos beszélgetés vagy közös program ma új felismeréseket hozhat, és közelebb viheti önt a céljaihoz. Elképzelhető, hogy a másik olyan szempontokat világít meg, amelyeket eddig nem vett észre.
Halak
A Szűz Hold nyugalmat ad, így könnyebben talál egyensúlyt a feladatok és a saját igényei között. Vonja be másokat is a feladatokba, és engedje meg magának a lassabb tempót, mert ez erőt ad a hét további részére. A Bika Vénusz miatt nagyobb igénye van a kényelemre.
