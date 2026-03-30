RETRO RÁDIÓ

Nincs mese: ez a csillagjegy a nap nyertese

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 08:00
Túl az óraátállításon. Mondjuk ki bátran, jól indul ez a hét! Az Ikrek legyen nyitott, a Rákra nyugodt nap vár. Egy csillagjegy viszont elmondhatja magáról, hogy ő nap nyertese!

Jól indul a hét ennek a csillagjegynek: a Bika a nap nyertese (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Napi horoszkóp: 2026. március 30., hétfő – A Bika csillagjegy szülötte a nap nyertese

Kos

Ez a hétfő sokkal kedvezőbb lesz, mint amit ön remélt. Egyrészt nyugodtabb és kiszámíthatóbb a Szűz Hold miatt, mint amit egy hétfőtől várnánk. Másrészt a Vénusz jegyváltása révén nagyon szerencsés véletlenben lehet része.

Bika

Ön a nap nyertese: a Vénusz, az uralkodó bolygója belép a jegyébe, innentől pár hétig önnek kedvez a szerencse. Olyan folyamatok kezdődnek el, amelyek hosszú távra megalapozzák az életét és a boldogulását. Bár a hatás lassan bontakozik ki, egy fontos jelét már hétfőn is megtapasztalhatja.

Ikrek

Ma a Szűz Hold stabilitást ad önnek, így könnyedén kezelheti a váratlan helyzeteket. A Vénusz belépése a Bikába azt jelzi, hogy érdemes nyitott maradni új ismeretségekre és ötletekre – akár egy kisebb lehetőség is jelentős változást hozhat.

Rák

A Hold a pontos, precíz és leföldelt Szűzben van, ami önnek egy igazán nyugodt napot ígér. Akár kényelmesnek is mondhatjuk, hiszen a Vénusz ma belép a Bikába, és gondoskodik a jó közérzetéről. A jól elvégzett munkát jutalmazza meg magát egy finom sütivel délután.

Oroszlán

A hétfő különleges energiákat hoz a Vénusz jegyváltása miatt: a szerelem és a kreativitás terén most különösen szerencsés. Egy spontán ötlet vagy baráti meghívás ma váratlan örömöt hozhat, sőt új szerelmet is jelenthet.

Szűz

A Hold ma egész nap a jegyében jár. A környezete nagyon sokra értékeli azt a precizitást és munkabírást, amely önre jellemző. Nemcsak a munka megy jól, hanem a kapcsolatai is boldogak és stabilak ezen a szép hétfőn.

Mérleg

A Bika jegyébe lépő Vénusz és a Szűz Hold egyensúlyt hoz a kapcsolataiba. Érdemes most extra figyelmet fordítani a partnerére, vagy a barátaira; egy közös program különösen jóleshet, és önnek is feltöltődést ad. A munkában nagy elismerésre is számíthat.

Skorpió

Önnek is kedvező hír, hogy a Vénusz ma jegyet vált. A Bikába lép, amely önnel szemben álló jegy, így a szerelemben és a kapcsolatokban jelentős pozitív változásokat hozhat. Ha szingli, akár új szerelem is érkezhet; ha nem, a lenyűgöző kisugárzása most is hasznára válik.

Nyilas

A Vénusz jegyváltása stabilitást és új energiákat hoz a pénzügyek és a kapcsolatok terén. Ma bátran próbáljon ki új ötleteket, mert bármit kezd el, a pozitív tendenciák miatt sikeres lehet.

Bak

A Szűz Hold nyugodt, tervezhető napot ígér. Fontos a munka, és ma nagyon sikeres is lehet, de érdemes a saját feltöltődésre is fókuszálnia, hiszen egy séta vagy egy finom kávé a nap fénypontja lehet. Pénzügyekben egy régóta várt jó hír is érkezhet.

Vízöntő

A Vénusz jegyváltása a Bikába erősen hat a kapcsolataira. Egy fontos beszélgetés vagy közös program ma új felismeréseket hozhat, és közelebb viheti önt a céljaihoz. Elképzelhető, hogy a másik olyan szempontokat világít meg, amelyeket eddig nem vett észre.

Halak

A Szűz Hold nyugalmat ad, így könnyebben talál egyensúlyt a feladatok és a saját igényei között. Vonja be másokat is a feladatokba, és engedje meg magának a lassabb tempót, mert ez erőt ad a hét további részére. A Bika Vénusz miatt nagyobb igénye van a kényelemre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
