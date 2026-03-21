Újra rátalált a szerelem Muri Enikőre, el sem hiszed, ki a párja

Muri Enikő újra szerelmes, amit egy érzelmes, fekete-fehér fotóval és egy rövid, ám annál beszédesebb „Szeretlek” üzenettel jelentett be Instagram-oldalán. A hír gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét.

Muri Enikő új párja egyben a régi szerelme is

Az énekesnő szíve ismét foglalt, és a követők végre hivatalos megerősítést kaptak arról, hogy Muri Enikő és korábbi párja, Tóth Szabi útjai valóban szétváltak. Bár a rajongók már egy ideje óta sejtették a változást, a személyes bejelentés most tett pontot a találgatások végére. A követők már tavaly május óta gyanították, hogy az énekesnő és korábbi párja, Tóth Szabi útjai elváltak, de az énekesnő csak most erősítette meg a pletykákat.

A szerencsés választott Patonai Norbert, az ExperiDance társulatának tehetséges táncművésze, aki korábban már szerepelt a celeb életében, hiszen 2018-ban rövid ideig már alkottak egy párt. Úgy tűnik, az élet most újra összehozta őket, és mindketten készen állnak arra, hogy újra együtt írják történetüket.

Norbert neve a tánc világán kívül is ismerős lehet, korábban Cseke Katinka férje volt, akitől egy kislánya született. A rajongók most izgatottan várják, hogyan alakul a páros kapcsolata, hiszen Muri Enikő új fejezetet nyitott életében, és nyilvánosan is megosztotta boldogságát a követőivel - írja a Bors.