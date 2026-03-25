"Anyuka lettem" – Berobbant a hír: ünnepel Berki Dorina, A Kísértés bombázója!

A TV2 nagysikerű realityje a mai napig hatalmas népszerűségnek örvend, ami nem is csoda. A Kísértés első évada sokáig tartotta lázban az országot, a nézők itt ismerhették meg a dögös és szókimondó Berki Dorinát is. A műsorban a hűség és a csábítás játszotta a főszerepet, Dorina pedig az egyik legkarakteresebb szereplőként vonult be a köztudatba. Most azonban nem egy újabb párkapcsolati dráma, hanem egy sokkal meghittebb esemény miatt került a figyelem középpontjába. A híresség ugyanis hivatalosan is „anyuka” lett, és megmutatta követőinek élete kis szerelmét.

Vége a titkolózásnak: A Kísértés sztárja megmutatta fogadott gyermekét

A mostani történet főszereplője nem egy újabb botrányos románc, hanem egy négylábú jövevény, aki azonnal elrabolta a celeb szívét. Dorina még egy elképesztően édes videósorozattal is dokumentálta az utat, amely során végre magához ölelhette fogadott gyermekét. A videók tanúsága szerint a sztár bizony alaposan felkészült az új jövevény érkezésére. A kontraszt pedig óriási: a műsorbeli vadóc énje és a mostani, gondoskodó gazdi képe, még szimpatikusabbá teszi őt a követők szemében.

„Anyuka lettem” – Íme Mero, a tündéri barna uszkár

A videó alatti szöveg nem hagyott kétséget a rajongókban:

Anyuka lettem

– írta büszkén Dorina. A szerencsés kiválasztott pedig nem más, mint egy tündéri barna kis uszkár, aki a Mero nevet kapta. A választás nem véletlen, hiszen láthatóan azonnal megvolt köztük az a bizonyos „kémia”. A kis szőrgombóc persze pillanatok alatt levette a lábáról a kommentelőket is, akik elhalmozták gratulációkkal az újdonsült kutya-mamit. A történetben van egy egészen elképesztő, spirituális szál is, ami még különlegesebbé teszi ezt a kapcsolatot. Dorina ugyanis elárulta, hogy Mero és ő ugyanazon a napon születtek, így nem is volt kérdés, hogy egymásnak teremtette őket a sors. Ez a véletlen egybeesés még jobban megpecsételte a barátságukat.

Új fejezet kezdődik a bombázó életében

Bár Dorinát sokan a tüzes vérmérséklete és a kamerák előtti magabiztossága miatt kedvelték meg, ez a lágyabb, felelősségteljesebb oldala is nagy sikernek örvend. Ráadásul az uszkárok köztudottan intelligens és ragaszkodó kutyák, így Mero tökéletes társa lesz a celebnek a mindennapi pörgésben. A rajongók pedig máris imádják ezt az új felállást, és követelik a további „családi” tartalmakat.