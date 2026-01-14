RETRO RÁDIÓ

Sokkoló beszámolóval érkezett Berki Dorina Párizsról: „A taxiból nem szívesen szálltam volna ki”

Még mindig rengeteg sátras terület maradt a városban. Berki Dorina párizsi tapasztalatai aggasztóak.

Szabó András Csuti és Tóth SzabiNekem mondod?!” podcastjének legújabb vendége ezúttal Berki Dorina volt. A Power of Love sztárja többek között párizsi élményeiről is mesélt és hogy miért veszett el számára az egykor gyönyörű város varázsa, de beszélt arról is, hogyan látja a mai fiatalok lehetőségeit az ingatlanpiacon az állami támogatások tükrében - írja a Bors.

Berki Dorina párizsi tapasztalatai aggasztóak
A beszélgetés során Berki Dorina elmesélte, hogyan szembesült a francia fővárosban a valósággal. Elmondta, hogy bár folyamatosan próbálják felszámolni a menekülttáborokat, még mindig rengeteg sátras terület maradt a városban: 

A taxiból nem szívesen szálltam volna ki, a 19. kerületből láttuk a nagyobb sátras részt, épp egy plázába tartottunk. Ijesztő emberek voltak ott...

– árulta el a reality-sztár. Kifejezetten rémisztő volt számára, az ott lévő emberek és a környezet miatt is. Berki Dorina szerint mára teljesen eltűnt az a romantikus, elegáns Párizs, amelyet korábban sokan elképzeltek: Nagyon zsúfolt, nem adott semmi pluszt, nem fogott meg. Nem költöznék szívesen Párizsba” – vallotta be őszintén.

Berki Dorina nagy segítségnek tartja a 3%-os hitelt

A podcast másik hangsúlyos témája az ingatlanpiac és azon belül is a 3%-os hitel volt, amelyről Berki Dorina szívesen beszélt, saját bevallása szerint már rengeteg helyen lakott, és jól ismeri a hazai lehetőségeket. Szóba kerültek azok a barátai is, akik átmenetileg vele élnek, de szeretnének mielőbb saját lakásba költözni: Ők mindenen is gondolkodnak. Azt gondolom, a fiataloknak és friss házasoknak nagy segítség, hogy elkezdjék hamarabb a közös életüket” – fejtette ki.

Minden adott a közös élethez

Úgy látja, hogy a fiatalok és a friss házasok minden lehetőséget megkapnak, és szerinte nagy segítséget jelent számukra, ha az állami kedvezmények – például a CSOK vagy a Babaváró – révén hamarabb elkezdhetik a közös életüket. Berki Dorina végül hangsúlyozta, hogy ezek az eszközök valódi kapaszkodót adhatnak azoknak, akik nem akarnak éveket várni az önálló otthon megteremtésére.

 

