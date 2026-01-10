RETRO RÁDIÓ

Szívmelengető vallomást tett Csuti: élete legfontosabb személyének üzent

Az üzletember egy igazán megható fotóval jelentkezett. Csuti, elmondása szerint, akkor érzi magát a legerősebbnek, amikor a kislánya is vele van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 16:00
üzletember megható Szabó András Csuti Szabó András vallomás

Megható vallomást tett Szabó András Csuti. Az üzletember korábban az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina férjeként tett szert hírnévre, akivel valódi álompárnak számítottak. A kapcsolatuk azonban idővel mégis megromlott, míg végül úgy döntöttek, inkább elválnak egymástól. Azóta már mindketten újra rátaláltak a boldogságra: Edina a rapper, Varga Márk, azaz G.w.M mellett állapodott meg, akivel össze is házasodtak és két gyermekük született, míg Csuti a barátnője, Sudár Bianka oldalán ért révbe. Ami viszont nem változott, az az, hogy a korábbi házaspár mindkét tagja számára rendkívül fontos, hogy a közös gyerekeik – Medox és Nina –, neveléséből egyformán kivegyék a részüket, és minőségi időt töltsenek el velük. Ennek hála az ünnepeket is felosztották egymás közt, így a gyermekeik mindkét szülőjükkel kiélvezhették a karácsonyt.

szabo andras-csuti-3-BS
Megható vallomást tett Csuti / Fotó: Mediaworks Archív / Mediaworks Archív

Csuti sosem tagadta, hogy a fia és a lánya a két legfontosabb személy az életében: a minap például egy olyan, szívmelengető fotóval és vallomással jelentkezett a közösségi oldalán, amivel nagyon megérintette a követőit.

Soha nem érzem magam annyira erősnek, mint amikor Ő velem van!

- jelentette ki az üzletember egy, a kislányával közös kép társaságában.

Apja lánya. Cukik vagytok! 

- jegyezte meg erre válaszul az egyik követő a kommentszekcióban.

Hát igen... A jó apákat igy szeretik a gyerekei! Te példamutató, nagybetűs APA VAGY... Így tovább!

- fejezte ki elismerését egy másik hozzászóló.

Hatalmas veszteség érte Csutit

A közelmúltban érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt a világbajnok kajakozó, Dudás Miki: a tragédia az egész országot mélyen megrázta, köztük az üzletembert is, aki baráti viszonyban állt az egykori sportolóval, miután annak idején együtt szerepeltek a TV2 Farm VIP című műsorában.

Borzalmasan érintett a hír. Nagyon közeli kapcsolatba kerültünk a farmon, hiszen hosszú ideig együtt éltünk. Emiatt sok mindenben segítettük egymást a termelési feladatokban és minden másban is, ráadásul a döntőre is együtt érkeztünk.  A forgatás végeztével is kapcsolatban maradtunk: rengetegszer beszéltünk, többször találkoztunk a gyermekeink születésnapjain. Úgy tudtam, hogy igyekszik rendezni az életét, hiszen nemrég egy sportműsorban is szerepelt, és a családja is mellette volt. Nyilván az édesapukája halála egy óriási dráma volt az életében. Emlékszem, abban az időben rengeteget beszélgettünk erről

- mondta el a Borsnak a megrendült Csuti, aki ezután részvétét, valamint támogatását fejezte ki Dudás Miki családjának.

Meghalt Dudás Miki! Január 5-én, 13 órakor kaptuk a szörnyű hírt, hogy meghalt a magyar világbajnok kajakozó. #bors #dudásmiki #gyász #tragédia #kajakozó #rendőrség

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

