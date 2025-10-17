RETRO RÁDIÓ

Hoppá! Vele osztja meg az ágyát Csuti, a barátnője sem hagyhatta szó nélkül!

Pár éve még ő sem hitte volna, hogy ez egyszer bekövetkezik. Édes fotót tett közzé a közösségi oldalán Csuti.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 16:00
Csuti Szabó András Csuti Sudár Bianka Aranyos kutya

Szabó András, avagy Csuti immár három éve alkot egy párt kedvesével, a Miss Balaton egykori finalistájával, Sudár Biankával. Az üzletember korábban Kulcsár Edina férjeként tett szert hírnévre: az egykori szépségkirálynővel két közös gyermekük született, Medox és Nina, ám a kapcsolatuk idővel megromlott, ezért inkább a válás mellett döntöttek. Mára már mindketten továbbléptek: Kulcsár Edina a rapper Varga Márkhoz, vagyis G.w.M-hez ment feleségül, és akivel szintúgy két gyerekük van, Amara és Dion, míg Csuti a már említett Sudár Bianka oldalán talált rá újra a boldogságra. Bianka ugyan 13 évvel fiatalabb nála, a kapcsolatuk ennek ellenére stabil, és a jövőt csakis együtt tudják elképzelni.

szabo andras-csuti-3-BS
Most kiderült, kivel osztja meg az ágyát Csuti / Fotó: Mediaworks-archív / Mediaworks-archív

Kiderült, kivel osztja meg az ágyát Csuti

Az üzletember családjának fontos tagjának számít a kutyája, Fradika is, akiről gyakran oszt meg fotókat a közösségi oldalán. A minap például egy édes felvételt tett közzé arról Instagramon, ahogy együtt húzzák a lóbőrt az ágyban – habár a fotó kétségtelenül nagyon aranyos, Csuti barátnője nem tudta megállni, hogy ne tegyen rá egy megjegyzést.

Csuti 2023: a kutya nem jöhet az ágyba!!!
Csuti 2025: légyszi vegyük fel a kutyát, úgy jobban alszom

– írta meg Bianka, ezzel pedig bizonyára sokan tudnak azonosulni. Hiába igyekeznek ugyanis a gazdik kezdetben meghúzni a határokat, egy idő után képtelenség ellenállni a kis kedvencek varázsának.

Mutatjuk is Csuti édes felvételét a kutyusával!

Csuti egyébként a közelmúltban a „Ki vagy te valójában?” podcastban beszélt arról, hogy nehéz időszakon megy keresztül a családja miatt. A szülei állapota miatt mint nap kórházba jár, és bár a gyerekei, valamint a párja is támogatja, sokszor nehéz elérnie az egyensúlyt.

 

 

