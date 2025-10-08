Szexi szelfit lőtt magáról Sudár Bius, most mindenki Csutit irigyli

Sudár Bius a Miss Balaton finalistájaként tett szert hírnévre, a gyönyörű nő azóta fitnesz modellként tarol a közösségi médiában. A szépségkirálynő gyakran tesz közé képeket az Instagram-oldalán, amelyeken az egészséges életmódot támogatja.

Sudár Bius megmutatja szexi alakját Fotó: Szabolcs László

Sudár Bius edzőtermi felszerelésben is remekül fest

Sudár Bius gyakran látható szűk és rövid edzős ruhában. A fitness influenszer sokféle testmozgással kapcsolatos tartalmat gyárt, egyik képén súlyzókat emel, egy másikon az edzőterem tükréből készít fotókat.

A gyönyörű influenszer megmutatja, izmosan is lehet valaki nőies. Csuti párja új, szexi képet rakott ki a közösségi oldalára. A kép egy egyszerű tükrös szelfi, de a követőinek a szeme rögtön megakadt a szépségkirálynő szexi alakján.

Bius szűk felsője nem hagy sokat a képzeletre. Ezen felül sokat láthatunk az influenszer hasából is. Bius lapos hasát mindenki megirigyelheti. A gyönyörű szépségkirálynő nők ezreit inspirálja az egészséges életmód elérésére. Az influenszer 41 ezer követője megőrül a kedvencük szexi képeiért.