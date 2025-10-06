Rettentő kínos videó: majd leesik a melltartó Britney Spears-ről

42 millió ember: ennyien követik csak az Instagramon Britney Spears-t. Ez négy magyarországnyi ember, azaz egy cseppet sem kevés. Sajnos azonban a közösségi oldalán megjelenő posztok jó ideje arra utalnak: sokkal inkább a régi dicsőségének köszönheti ezt a rajongótábort, egykori tinisztár-énjének, nem pedig friss ténykedésének. Az ugyanis (legalábbis a közösségi platformokon) rendkívül kínos. És akkor még finoman fogalmaztunk...

Britney Spears 2023-ban, karrierje csúcsán. Azóta bizony sok víz lefolyta Dunán... Fotó: Zuma/ Northfoto

Madonnára hivatkozva tett ki rettentő kínos videót Britney Spears

Míg más világsztárok jellemzően különböző beállított életképekkel és stúdiófotókkal rakják tele közösségi oldalaikat, addig Britney posztjai látványosan az amatőr kategóriát erősítik. Ez akár üdítően őszinte is lehetne, de sajnos nem az, sokkal inkább rettentő zavarbaejtő, sőt mi több, kínos. Mintha nem is az énekesnő látnánk, hanem egy átlag anyukát, aki megpróbálná őt utánozni...

Legutóbbi videójához Madonna dalának egy részletét mellékelte a szebb napokat is megélt sztár: "Express yourself, dont repress yourself", azaz "fejezd ki magad, és ne elnyomd magad". E szavakhoz pedig némi aligruhás vonaglás jár a tükör előtt, azonban nem épp a szexi fajtából. Eleve valahogy rendkívül szerencsétlen Britney videóinak szöge, ami miatt még véletlenül sem az jut az eszünkbe, hogy itt kérem egy 42 millió embernek szánt szuperprodukciót látunk, sokkal inkább olyan, mint amit csak magának készített, aztán valaki bosszúból kirakta a netre... Ezt erősíti, hogy Britney látványosan küzd is azzal, hogy rendkívül aprócska felsője fennmaradjon a mellén: a rövidke, összevágott videó alatt vagy négyszer-ötször megigazítja, feljebb húzza, de így sem akar a helyén maradni.

Britney videóját ide kattintva lehet végignézni.