Igazi család lettek: nem győznek gratulálni Csutiéknak a rajongók

Csutiért az egész ország nagyon aggódott, amikor szakított vele Kulcsár Edina. Mindenki abban reménykedett, hogy a férfi keményen állni fogja a sarat, és ez így is lett! Bár Edinának nem kellett sok idő, hogy újra rátaláljon a szerelem, Csutinak szüksége volt egy kis pihenőre. Ezen idő alatt szívesen ismerkedett nőkkel, de az igazi fordulópontot Sudár Bianka hozta el. A fiatal lány teljesen elrabolta a szívét, és már közös kutyájuk is van. Most egy friss fotót posztoltak, amelyen családként hivatkoznak magukra, a rajongók pedig teljesen odáig vannak a képért:

Csuti és szerelme szép párt alkotnak