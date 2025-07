„Ő a pasid?” - kiszúrták a rajongók, rejtélyes férfi tűnt fel Stana Alexandra fotóján

Stana Alexandra neve sokaknak a TV2 táncos showműsorából, a Dancing with the Starsból lehet ismerős. A csinos táncosnő korábban már megtáncoltatta többek között Marics Petit is.

Stana Alexandra oldalán egy rejtélyes férfi tűnt fel. Vajon ki lehet ő? Fotó: Csudai Sándor

Stana Alexandra igen aktív a közösségi oldalán is, ahol most egy friss poszttal jelentkezett. A szexi táncosnő a pénteken ünnepelte a születésnapját, és egy fotósorozat keretében köszönte meg a rajongóknak a köszöntéseket. Ám az egyik képen feltűnt egy rejtélyes férfi, követői pedig azt találgatják, hogy ő-e a TV2 sztárjának a szerelme.

Nagyon szépen köszönöm a rengeteg szülinapi köszöntést! Csodálatos napom volt! Az üzenetek felére sem tudtam még válaszolni, de igyekszem! Puszi, pacsi!

- olvasható Stana Alexandra posztjában.