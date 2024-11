Ragyogó mosollyal jelentette be Csuti és szerelme, Bius az örömhírt a kisbabáról

Csuti már hosszú ideje boldog párkapcsolatban él Sudár Biankával, a fiatal szépséggel. Az üzletember nagyon élvezi, hogy mindenbe be lehet vonni barátnőjét, éppen emiatt nagyon sok időt töltenek együtt. Amikor Csuti Rómába utazik meccsre, akkor Bius ide is vele megy, és a családi eseményeken is közösen jelennek meg. Sudár Bius most egy keresztelőn volt hivatalos:

Keresztelőn jártak Csutiék / Fotó: Instagram

Roppant fontos esemény volt ez a család életében, amelyről természetesen Csuti sem hiányozhatott: