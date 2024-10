Szorcsik Viki bepasizott? — Titokzatos idegennel pózol boldogan

Pedig nem az, éppen ezért mondom inkább ezeket rajongásnak, mert amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tud menni, akár egy gyorsvonat. Megcsap, »bumm«, még lehet el is esek tőle, de utána nagyon gyorsan felállok, leporolom magam, és haladok tovább. Egyébként meg a szerelem olyan, hogy menet közben is kialakulhat. Ha valaki nagyon tetszik, összejössz vele, folyamatában alakul ki, de rám inkább az jellemző, hogy azonnal érzem, ha valakit meglátok, megismerem, hogy szerelmes leszek bele, vagy már az is vagyok. Voltam már szerelmes nyilván, de tényleg én inkább olyan vagyok, hogy fellángolásaim vannak, abból viszonylag több is, de nagy szerelem egy-kettő volt az életemben.