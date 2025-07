Csonka András pakol és elhagyja az országot: „Ez a felismerés bizony maga a pánikroham melegágya”

Csonka András már rutinos és mivel jól ismeri a saját hiányosságait, már napokkal az indulás előtt készülődni kezdett. Az ország „Picije” szenvedélyesen szeret utazni és különösen a hajóutak vonzzák, hiszen így egy füst alatt több várost is láthat. A színész közösségi oldalán jelezte, hogy útra kész és hamarosan érkeznek a már megszokott, hajókázós videói, most pedig a Metropolnak mesélt a készülődésről, ami esetében nem is annyira egyszerű, hiszen bevallottan vannak „nünükéi”, melyeknek meg kell felelnie.

A Madách Színház kiválósága, Csonka András egy ideje minden évben egy hajón tölti a szabadságát (Fotó: Facebook)

Csonka András: „Ez az az érzés, ami egyetlen pillanat alatt idegállapotba tud tenni”

„Mindannyian ismerjük azt az érzést (ugye?), amikor ott állunk a repülőtéren és azon agyalunk, hogy: Kihúztuk-e a vasalót, elzártuk-e a gázt, bezártuk-e az ajtót, vagy elhoztunk-e mindent, amit akarunk, stb…?”

Na, ez az az érzés, ami egyetlen pillanat alatt idegállapotba tud tenni és tett is már sokszor.

„Ezért aztán, még az ajtóból is visszafordulok, hogy ellenőrizzem a villanykapcsolókat, a csapokat és mindent is. Volt, hogy fel kellett hívjam a szomszédot, hogy csapja le a villanyórámat, mert nem tudtam kiverni a fejemből, hogy bekapcsolva hagytam a sütőt” – kezdte nem is annyira nevetve Csonka András, aki napokkal az utazás előtt, már neki is látott a saját rutinjának, hogy idén, semmi miatt ne kelljen aggódnia és minden a legnagyobb nyugalomban menjen a rá és barátaira váró kaland előtt.

Csonka András szenvedélyes utazó (Fotó: Facebook)

„Ez a felismerés bizony maga a pánikroham melegágya”

Ugye mind ismerjük az utazás előtti lista hasznosságát? Nos, Csonka András tökélyre, már-már precíziós gépezetté fejlesztette a sajátját. „Most is előttem van a füzet, amibe nemcsak úgy összevissza vannak felírva a tételek, hanem kategóriák szerint. Akkor és csakis akkor húzom be a bőröndök és táskák cipzárjait, ha minden egyes elem ki lett pipálva. Ez a lista évek óta megvan és persze minden utazás során bővül is, hiszen időnként rá kellett jönnöm, hogy olyasmikre is szükségem lehet, amire nem is gondoltam. Került már rá Salvus víz, de még szemfedő is (nem olyan). Ez a lista már bizonyított, de ha bárki azt hiszi, hogy ettől nincs bennem para, vagy hiányérzet, amikor elindulok, az nagyon téved.”

És nem is oktalan a félelmem, mert még így is előfordult, hogy csak a hajó indulása után konstatáltam, hogy a reflux gyógyszeremet nem pakoltam be.

„Nem hangzik túl fontosnak, de aki ugyanúgy küzd ezzel, az pontosan tudja, hogy ez a felismerés bizony maga a pánikroham melegágya” – tette hozzá a Família Kft. egykori sztárja.