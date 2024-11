Nem hiszed el, kivel találkozott Csonka András Párizsban

Csonka András és a Játékszín több színésze is lehetőséget kapott arra, hogy Párizsban kalandozzon. Annak apropója, hogy hamarosan a színházban bemutatják a Da Vinci-kód című színdarabot, ami már könyvként és filmként is meghódította a világot. A színészek már több helyen is megfordultak a francia fővárosban, mint például az Eiffel-torony és a Louvre múzeum is.

Csonka András imád utazni, de nem költözne el otthonából / Fotó: Bánkúti Sándor / Hot! magazin

Azonban a látogatás fénypontja talán az lehetett, amikor Habsburg György vendégei voltak a párizsi magyar nagykövetségen.

Habsburg György nagykövet úr fogadást adott a tiszteletünkre

– írta Csonka András a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében, amit egy csodás teremben készített.

Csonka András és a Játékszín színészei találkoztak a párizsi magyar nagykövettel / Fotó: Instagram / Csonka András

Imád utazni, de nem hagyná el otthonát Csonka András

Az utóbbi években már számos helyen járt a világban, csodás tengerpartokon, városokban, soha nem tudná elhagyni örökre Magyarországot és az első kerületet. Elmondása szerint imádja, hogy itt van tőle karnyújtásnyira a budapesti élet és a pezsgés.

„Imádok itthon lenni! Kinézek az ablakon, és szemben ott áll a szülői ház, ahol felnőttem. Ott az iskolám, a játszótér, ahol játszottam, az Ifipark, ahová szórakozni jártunk. Ott van velem szemben minden, ami gyermekként és kamaszkoromban fontos volt. Soha nem fogok elköltözni innen, nem is tudnék. Remélem, nem kényszerít rá az élet” – mesélte korábban a Hot! magazinnak, és azt is elárulta, hogy nővéréék Szegeden laknak, így már csak ő él a családjából Budapesten.