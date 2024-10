Nem bírta visszafojtani könnyeit Csonka András: „ezt is megéltük”

Csonka András már nagyon hosszú ideje meghatározó alakja a hazai zeneiparnak és a színháznak. Nagyon sokan rajonganak érte, vidám természetével, folyton mosolygós megjelenésével pedig sokakat derít jobb kedvre nap mint nap. Egyébként is nagy népszerűségnek örvend, és mindig elismerték munkásságát, most azonban olyat tapasztalt, ami még az ő szemébe is könnyeket csalt.

Csonka Bandi nagyon boldog

Gyerekek, ezt is megéltem! Az Állj meg, kislányból zenekari kotta készült, szóval egy szavatok nem lehet. És micsoda zenekar!

– örvendezett Csonka András.

Csonka András dalából zenekari kotta lett / Fotó: Instagram

Csonka Andrásnak mindene a család Nemrégiben Csonka Bandi megmutatta a nagyközönségnek a nővérét. Féltestvérek, de édestestvérekként szereti egymás Csonka András és nővére, Edit. Míg Edit Csonka Endre színművész első, addig Csonka Pici a második házasságából született. Bár a gyermekkorukat külön töltötték, mind a mai napig elválaszthatatlanok. A nagytesó születésnapja pedig minden évben fontos balatoni esemény a színész számára.