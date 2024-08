Elszólta magát Ördög Nóra, rendkívüli életcélt tűzött ki magának a kislánya

Ördög Nóra és családja régóta vezetik az életükről szóló vlogjukat, saját csatornájukon rendkívül népszerűek a bejegyzések.

Ördög Nóra és Nánási Pál életében fontos szerepet játszik a sport(Fotó: Ripost)

Sportos család

A Nánási vlog legfrissebb epizódjában Nóriék egy nyárfelező összefoglalóval jelentkeztek, amelyben az eddigi élményeikről számoltak be. Nem meglepő, hogy náluk is a sport játszotta a legfontosabb szerepet, hiszen a foci EB és most az olimpia is kitölti a szurkolók mindennapjait. Ördög Nóri és Nánási Pál említést tesznek róla, hogy mindannyian sportolnak, így ez a nyár kimondottan fontos volt az életükben. Kiderült például, hogy Nóri nem szalonképes szurkoló, mint mondja, nem bírja idegekkel, annyira beleéli magát a sportolók helyzetébe. Nánásiék egyébként óriási tisztelettel fordulnak a sportolók felé:

Bárki aki sportol, főleg, aki olimpikon, emelem kalapomat! Ezek az emberek az életüket adják azért, hogy a büszkeségeink legyenek és vigyék a magyarok hírét a világban, képviseljék az országunkat.

Nóriék ehhez kapcsolódóan rögtön el is árulták, hogy Mici is olimpikon szeretne lenni, méghozzá lovaglásban. Egy ilyen célkitűzés mondjuk nem egyszerű feladat, főleg abban a tekintetben, hogy időbeosztás szempontjából a szülőket is igénybe veszi, márpedig Nánásiék híresek arról, hogy rengeteget dolgoznak.

Azok a szülők, akik rendszeresen el tudják vinni a gyereket edzésre és olimpikonokat nevelnek, az elképesztő teljesítmény

- vallották meg.

Bár Mici jelenleg légtornász teljesítményével is kitűnik kortársai köréből, nem kizárt, hogy egyszer majd lovaglásban is komoly eredményeket érjen el. A család annyira komolyan vette egyébként az idei szezont, hogy balatoni kisboltjukhoz egy óriási kivetítőt is beszereztek, hogy együtt nézhessék a versenyszámokat.