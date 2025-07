Leesik az állad: hihetetlen bulit csapott Károly király keresztlánya

Maria-Olympia a média egyik közkedveltebb arisztokratája. A hercegnő - akinek a keresztapja a brit király, III. Károly -, a görög királyi család tagja: bár a Görögországban 1973-ban megszüntették a monarchiát, az arisztokrácia továbbra is büszke nemesi származására.

Hatalmas bulit csapott Károly király keresztlánya / Fotó: AFP / AFP

A 30 éves Maria-Olympia Pavlos herceg és Marie-Chantal hercegnő lánya, az utolsó görög király, II. Konstantin unokája. A hercegnő a dán királyi családhoz is kapcsolódik, nagymamája Anna-Mária görög királyné, IX. Frigyes dán király lánya volt.

Maria-Olympia egy időben modellkedésbe kezdett, a divat szerelmese, ezt pedig a buli hangulata is jól tükrözi. A hercegnő ugyanis a legjobb barátnője szülinapja alkalmából szervezett egy partit, amelyen vadabbnál vadabb összeállításokban tündököltek a vendégek: az esemény Skóciában került megrendezésre, ezért a buli témája is a skót minta lett. A vendégek azonban egy kis csavart is vitték az öltözetükbe: punk kiegészítőkkel ékesítették a ruháikat.

Az arisztokrata fiataloknak sikerült vegyíteniük a skót motívumot, a punkot és a modern buli stílusát is. A partit a történelmi Barnbougle kastélyban rendezték, hiszen Károly király keresztlánya csakis a hozzá illő környezetben mulathatja át az éjszakát - írja a life.hu.