Szalóczy Pál, „a metró hangja”: Elkezdtem a hobbijaimnak élni

Hot!: Hogy folytatódott a zenei pályája?

Szalóczy Pál: A zongora helyébe a gitár lépett, és ezzel megnyílt egy másik világ. Kövér gyerek voltam, visszahúzódó, Ducinak hívtak. A színpadon jöttek a sikerek a lányoknál; a szereplés, a közönség mákony volt számomra. Apám kedvéért három évig tanultam operát énekelni a kitűnő tenor Szabó Miklósnál, aki azzal biztatott, hogy egy második Székely Mihály lehet belőlem. De túl mély volt a hangom, és az operairodalomban kevés ilyen szerep van. Az egyetemen bekerültem az ELTE kórusába, Baross Gábor karnagy azzal beszélt rá, hogy utazhatunk. Így jutottam el Párizsba, Amerikába. Közben megalakítottuk a Spirituálé Quartet­tet, amivel indultunk az 1968-as Ki mit tud?-on. Nem tudtak mit kezdeni velünk, végül Kincses Veronika lett a kategória nyertese. De közönségdíjasként kiutaztunk a szófiai VIT-re. Időközben ajánlatot kaptam, hogy legyek bemondó a televízióban, a rádióban. Elfogadtam.

A három lányunoka és az édesanyjuk Fotó: Archív/Hot! magazin

Szalóczy Pál felesége társaságában sportcsatornákat néz

Hot!: Azokban az időkben sztárok voltak a televíziósok, Miért választotta elsősorban a rádiózást?

Szalóczy Pál: Tetszett, amikor benne lehetettem az esti híradókban, de valahogy ott nem voltam saját magam. A rádióban voltam otthon. Kővári Kati szervezett egy műsort Ezt is tudják címmel, amiben ismert televíziósok szerepeltek: Antal Imre, Kudlik Júlia, Tamási Eszter, Juszt László, Vágó István, Murányi László, Kertész Zsuzsa. Én Sarastro áriáját énekeltem, meg Paul Robson Old Man Riverjét. Lehoczky Zsuzsával, Felföldi Anikóval még táncos számot is bemutattunk Juszt, Vágó és Murányi társaságában. Két évig jártuk a legnagyobb sportcsarnokokat, két-két telt házas előadással.