Rejtélyes Budapest: te hallottál már a hármas asztal legendájáról?

Bogár Imre a Piroska tulajdonosa számára Antal Imre nem csupán egy vendég volt, hanem: A VENDÉG Fotó: Metropol

A megnyitó után nem telt el nap, hogy Imre ne lett volna velünk. Gyakran nyitástól zárásig itt volt.

-emlékszik vissza Bogár Imre, aki nem csak a barátja hanem hatalmas tisztelője is volt a művésznek, aki hét nyelven beszélt, és sosem volt menedzsere, mindig saját maga intézte a fellépéseit. Volt egy kis jegyzetfüzete, amibe feljegyzett mindent.

A Tanár úr

Annak ellenére, hogy nem volt tanár, mindenki Tanár úrnak szólította. Nagyon jószívű ember volt, akinek csak tudott, segített, és természetesen ingyen. Ma már nagy nevű humoristák tanultak tőle, és több generáció is felnőtt a poénjain. Mindenkivel a Piroskában találkozott, az interjúit is itt adta, és ha volt a munka közben egy kis ideje, akkor evett. A kedvence a marhapörkölt volt, és az erőleves, amit tojás helyett két cent konyakkal evett.

A kedvence a marhapörkölt volt, piros lábosban és az erőleves, amit tojás helyett két cent konyakkal ivott Fotó: Metropol

Magányos volt a művész

A személyzet tudta, hogy nagyon magányos Antal Imre. Ezért karácsonykor mindig megfőztek rá, és még egy kis ajándékot is kapott. De gondjairól a művész senkinek sem beszélt. A humora mellett kivételesen intelligens ember is volt, akivel szinte bármiről el lehetett diskurálni. A tudományok mellett a kétkezi munkától sem rettent el. A saját könyvespolcát is ő építette meg magának, amivel gyakran el is büszkélkedett.

A legendás hármas asztalnál beszélgettünk az étterem tulajdonosával Bogár Imrével Fotó: Metropol

Az utolsó éveiben ragyogó elméje és az egészsége azonban hanyatlott. A Piroska étterem dolgozó hívták ki a mentőt Imréhez, akit még akkor visszakaptak, de nem sokkal később imádott édesanyja mellett lelt örök nyugodalmat. Lakása pedig már régen új lakókhoz került.

Az étterem berendezése, az emléktáblák, és a kedvenc marhapörköltje a mai napi őrzi a hármas asztal örökös tulajdonosának emlékét.