Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek ma pénz ütheti a markát!

A hét utolsó napja sem fog eseménytelenül eltelni. Mutatjuk, mit ígér mára a horoszkóp, a különböző csillagjegyek számára!

Napi horoszkóp: ezt ígérik mára a csillagok! / Fotó: Metropol

Kos

Vasárnap a Mérleg Hold csak kedvező fényszögeket kap – ráadásul épp a Marstól –, ami azt jelzi, hogy nemcsak harmonikus, hanem kifejezetten vidám és feltöltő napra számíthat. Az égi hatások igazi megújulást ígérnek.

Bika

A Hold vasárnap is a Mérleg jegyében jár, amelynek uralkodó bolygója a Vénusz, így ez a nap különösen kedvező az ön számára. Szerencsés fordulat is érheti: valaki új oldaláról mutatkozhat meg, talán egy önhöz közel álló személy lepheti meg valamivel. Jó pénzügyi hír érkezése sem kizárt.

Ikrek

Ma több oka is lehet a jókedvre. Eltölthet egy kis kellemes időt valakivel, aki fontos önnek, és akár egy közös felfedezés is születhet ebből. Az is előfordulhat, hogy találkozik valakivel, akit már rég nem látott – ez igazán fel tudja dobni a napját.

Rák

Vasárnap ellentétes véleményekkel találkozhat egy családi eseményen, és most az lenne a legokosabb, ha teret engedne ezeknek. Hagyja, hogy mások is hallassák a hangjukat és érezzék, hogy számít a véleményük. Nagyra fogják értékelni az ön türelmét és megértését.

Oroszlán

A Merkúr és a Mars szextilje most igazán jól hat önre, kisugárzása erős, vonzó és magabiztos. Sok elismerő pillantást kaphat, és könnyedén levesz bárkit a lábáról. Ha szingli, a lehetőségek most szinte keresik önt.

Szűz

Eszébe se jusson az egész napot feladatokkal kitölteni! A Mérleg Hold idején kiválóan lehet kikapcsolódni: társaság, séta, természet, jó levegő – most mind jót tesz. Nagy szüksége van a feltöltődésre, és ez a nap ehhez ideális.

Mérleg

Nagyon fogja szeretni a vasárnapot. Ma semmi nem sürgeti, kivételesen kényelmes tempóban végezheti a teendőit. A tegnapi romantikus hangulat pedig még most is kitart. Egy randi erre a napra is tökéletes választás.

Skorpió

Ma nagyon kedvező bolygóhatások érik, amelyek önnek is jókedvet, könnyedséget hoznak. Ha volt valamilyen nézeteltérés, most sikeresen tisztázhatják. Csak az zavarhatja, hogy a másik fél túl sok információt zúdít önre – ez a hátráló Merkúr hatása.