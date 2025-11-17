16 néven éltek a magyar bűnöző szerelmesek - így buktak le Új-Zélandon

Elképesztő, miként tudott túljárni a hatóságok eszén egy magyar pár. Még 2011-ben szeleltek el Magyarországról, és Új-Zélandon kötöttek ki. Egészen mostanáig sikerült észrevétlennek maradniuk az országban. Hogy mi volt a trükkjük? Hamis vízumokkal tudtak elrejtőzni!

Hamis vízumokkal tűnt el a hatóságok szeme elől a bűnöző páros / Fotó: 123RF

Hamis vízumokkal menekültek

Az 50 éves férfi villanyszerelőnek tanult, és a szakmájában is dolgozott. A 44 éves párjával még 2011-ben tűntek el Magyarországról, és sokáig rejtély volt, hogy mégis merre lehetnek. Volt is okuk a rejtőzködésre: a magyar villanyszerelőt a bíróság a szökés előtt elítélte.

A vád ellene:

hamisítás,

vesztegetés

és korrupció

voltak.

Elítélték őket

A bűnöző szerelmesek vízummentességi program keretében tudtak elszelelni az országból, csakhogy nem a saját nevükkel, ehhez más magyar állampolgárok személyazonosságát csenték el. Az átverés több mint 10 éven át olajozott volt, összesen 16 hamis vízummal sikerült túljárni a hatóságok eszén, mielőtt állandó tartózkodási engedélyt kapott volna.

Már érvényes elfogatóparancs is volt ellenük, amikor 2025-ben kattant a csuklójukon a bilincs. A napokban pedig az új-zélandi bíróság elé kellett állniuk. Nem találod ki, hogy mit próbáltak bekamuzni, amikor lelepleződtek! A magyar bűnöző azt állította, hogy a maffia elől menekült el Magyarországról, de a bíró kiszimatolta az igazságot: szerinte igenis azért érkezett álnéven Új-Zélandra, hogy elkerülje a súlyosbított börtönbüntetését és titokban új életet kezdhessen.

A bíróságon a páros végül több vádpontot is elismert, többek között a hamisítást, az állampolgársági törvény megsértését és a hamis információk szolgáltatását. A korrupcióval vádolt férfit három év börtönbüntetésre, míg 44 éves társát 11 hónap házi őrizetre ítélték.