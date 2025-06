Csonka András: „Csúnyán átvertek és ez sokba is került”

Csonka András sziporkázott péntek délután a Játékszín színpadán, ahol neki jutott az a megtiszteltetés, hogy bejelentse ki is az a négy művész, aki a következő évadtól csatlakozik a teátrum társulatához. Cikkünkben természetesen róluk is szót ejtünk majd, de ha már úgy esett, hogy összefutottunk, beszélgettünk egy keveset az ország Picijével arról, hogy ő vajon A tücsök és a hangya című La Fontaine mese melyik karakteréréhez érzi magát közelebb. Ettől a nyakatekert kiindulási ponttól, végül eljutottunk odáig, hogy sikerült Andrásról olyasmiket is megtudnunk, amiket eddig nem.

Csoka András a Játékszín sajtótájékoztatóján árult el, eddig nem hallott történeteket (Fotó: Metropol)

Csonka András: „Azt biztosan egy hibámnak tartom, hogy nem tudok a mának élni”

„Ha a tücsköt akarjuk jellemezni, akkor rá biztosan illik a felelőtlen jelző. Ő az, aki nagyon a mának él és nem gondolkodik azon, hogy mi lesz holnap. Az én pályámon ezt az életformát nehéz lenne megvalósítani, hiszen ezer szálon függünk emberektől, helyzetektől és szituációktól. Ergo nem tudunk annyira a magunk urai lenni, mint az egész nyáron csak hegedülő tücsök. Persze a bohém élet, valamennyire hozzánk tartozik. A hangya pedig a másik véglet. A mesében ő az, aki minden örömöt kizár az életéből és csak a munkára, vagyis a gyűjtögetésre koncentrál, miközben nem élvezi az életet. Szerintem bennem mindkettőjük tulajdonságaiból van valamennyi és talán a hangyára egy picit jobban hasonlítok. Azt biztosan egy hibámnak tartom, hogy nem tudok a mának élni, úgy igazán”.

Túl sokszor kell magamat fejbe vágnom, hogy ne rágódjak múltéli dolgokon és ne aggodalmaskodjak olyasmiken, amik a jövőben esetleg bekövetkezhetnek

„Ez a két szokásom ugyanis sok energiát visz el. Ez vélhetően alkati kérdés, de tényleg szeretnék valamelyest változtatni ezen” – gondolkozott el a felvetett mesei párhuzamon Csonka András.

Csonka András színészként mindenre felkészült (Fotó: Metropol)

„Talán nem mindent szeretnék feláldozni a munka oltárán”

A Família Kft. című televíziós sorozatban országos népszerűséget szerzett színész ugyanakkor sosem szórta a pénzt, így tulajdonképpen hangyamód megalapozta az életét, vagyis nem kellene a kardjába dőlnie, ha… „Hiszek az elvégzett munka eredményességében és nem is szórom ki a pénzt számolatlanul az ablakon. Fontos számomra, hogy legyenek olyan alapok, amik ott lehetnek támaszként, ha bármi történik. Hiszen a mi pályánkon is bármi történhet. Ha eltöröm a lábamat, vagy Isten őrizzen jön egy betegség, akkor kiesek a munkából, átveszik a szerepeimet. És hát ki tudja, hogyan tudnék visszatérni?” – tette fel a jogosnak tűnő kérdést inkább csak magának Csonka András, aki ezután rátért egy újabb aspektusra, ami hirtelen eszébe jutott. „A másik kérdés az, hogy miközben dolgozom, tudok-e élni azzal, amit megteremtettem magamnak. Azt hiszem, ebben sem vagyok túl jó. Persze ha azt nézem, hogy az üzleti szférában vannak, akik még nyolcvan éves korukban sem képesek leállni, akkor náluk talán jobban megy nekem a kikapcsolás”.

Ha őket nézem, arra gondolok, hogy lassan vége az életüknek, és azt kérdezem, hogy mégis mikor akarják úgy igazán kiélvezni a munkájuk gyümölcsét

„Arra, hogy talán nem mindent szeretnék feláldozni a munka oltárán, csak mostanában döbbentem rá. Maradtak ki az életemből örömteli események, programok és ez egyre jobban zavar. Az utazás például nagy szenvedélyem és igazából nem hódoltam ennek annyit, amennyit szerettem volna. Összegezve tehát, a tücsöknél és a hangyánál is vannak olyan tulajdonságok, melyeket szeretnék birtokolni” – vonta le a tanulságot a színész.