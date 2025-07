6 kínai csillagjegy, amely szerencsét és bőséget vonz

Július 12-én hat kínai állatjegy számíthat szerencsére és jó fordulatokra. A szombati nap úgynevezett Zárónap (Close Day), amelyet a Víz Ló (Ren Wu) energiája határoz meg – ez a Víz Kecske hónapjában, a Fa Kígyó évében érkezik el. A kínai asztrológiában a Zárónapok nem az új kezdetek idejét jelölik, sokkal inkább a lecsengések, a belső lezárások és az elengedések támogatott pillanatait. Olyan nap ez, amely nem a hajtásról, hanem inkább a megkönnyebbülésről szól.

Fotó: Pixabay

Ugyanakkor ez az energia nem nehéz vagy nyomasztó. A nap és a hónap oszlopaiban is jelen lévő dupla vízelem érzelmi belátásokat hoz, amelyek megkönnyítik a nyomás elengedését, és segítenek abban, hogy végre egyensúlyba kerüljön, ami korábban zavaros volt. Lehet, hogy nem indul el most valami új, de valami más – ami már régóta érett – most szépen és megkönnyebbülést hozva véget érhet.

A Víz Ló lendületes, mégis alkalmazkodó energiája segít abban, hogy a haladás ne álljon meg, csak új irányt vegyen. Ezen a napon hat állatjegy különösen harmonikus és támogató hatásokra számíthat – a szerencse nem a versenyben, hanem a nyugalomban érkezik.

Ló

Ez a nap a saját jegyéhez tartozik, így különösen kiegyensúlyozott energiákra lehet számítani. Valami, ami eddig feszült vagy kiszámíthatatlan volt, most váratlanul megnyugszik.

A szerencse egy tiszta nem, egy megérdemelt igen, vagy egy felszabadító búcsú formájában jelenik meg. A zárónap levegőt ad – és amint elenged valamit, ami nem akart működni, a jó dolgok végre be tudnak áramolni.

Nyúl

Tisztánlátás és belső bizonyosság érkezik. Valami, amihez eddig türelem kellett – akár egy ember, akár egy helyzet –, végre elmozdul.

Nem kell nagy döntéseket hozni. Elég csak észrevenni, hogy ami nyomasztott, már nincs a vállán. A szerencse most abból fakad, hogy nem kell tovább várni – megérkezett az a bizonyos válasz.

Sárkány

A Kígyó éve és a Kecske hónapja már most is a fejlődés útján tartja ezt a jegyet, de a Víz Ló energiája most segít lelassulni és emlékezni az eredeti célokra. Egy rövid pihenő új lendületet hoz.