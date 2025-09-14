Heti sztárhírek: Sylvester Stallone festménye, Krauszék titkos esküvője és Harry herceg dühkitörése

A Metropol olvasói ezen a héten is a legizgalmasabb sztárhírekre kattintottak. Sylvester Stallone új festményével hívta fel magára a figyelmet, míg Krausz Gábor és Mikes Anna titokban mondta ki a boldogító igent.
Az elmúlt napokban öt cikk vitte a prímet a Metropol oldalán, amelyekben világsztárok és hazai hírességek is szerepet kaptak. Sylvester Stallone kaotikusnak nevezett festménye mellett szó esett Csuti családi nehézségeiről és az Ázsia Expressz körüli kommentháborúról is. A lista élére pedig Harry herceg és Meghan Markle legújabb vitás lépése, valamint Krausz Gábor és Mikes Anna megható esküvője is oda került.
Sylvester Stallone bemutatta legújabb festményét, amelyet ő maga „direkt káoszosnak” nevez. A festményen arcok, pacák és felirat szerepel: „John, bocsáss meg nekik! És béküljetek ki?”. Stallone úgy fogalmazott, hogy a kép réteges, hangos, erőteljes minta- és színvilággal dolgozik. Az alkotás az érzelmi állapotát tükrözi, és a művészet számára fontos önkifejezési mód. A felirat is ép olyan káoszos, mint maga a kép.
Szabó András Csuti a „Ki vagy te valójában?” podcastban beszélt arról, hogy nehéz időszakon megy keresztül családja miatt. Nap mint nap kórházba jár a szülei állapota miatt, ugyanakkor gyerekei és párja támogatja – noha sokszor nehéz elérni az egyensúlyt. Úgy érzi, sok súlyos esemény történt rövid időn belül, amelyekben helyt kell állnia. Bár sok minden nincs még lezárva, kiemelte, hogy jó irányba alakultak a dolgok.
Krausz Gábor és Mikes Anna szombaton házasodtak össze egy vidéki kúriában, meghitt és látványos ceremónia keretében. Mikes Anna menyasszonyi ruháját Demeter Richárd tervezte, és nyolcméteres uszállyal vonult az oltárhoz. Anna a ruhájában először csak az oltár előtt mutatkozott a vőlegény előtt. Az eseményen Krausz Gábor elérzékenyült: amikor meglátta a koszorúslányokat és a kislányát, könnyek szöktek a szemébe.
Az Ázsia Expressz versenyzői komoly online kritikákkal szembesülnek – sok kommentelő bírálja őket durván, amit néhány jelenlegi és korábbi szereplő nehezen visel. Völgyi Zsuzsi például elmondta, hogy a gyűlölködő visszajelzések akkor fájtak neki igazán, amikor leányát és édesanyját is rosszindulatú megjegyzések érték. Ő úgy gondolja, aki nincs benne a műsorban, nem igazán tudja, mit élnek át a versenyzők: a távollét, a kihívások, a komfortzóna elhagyása mind hozzájárulnak.
Egy szakértő szerint Harry herceg eléggé ideges Meghan Markle döntése miatt, hogy gyermekeiket bevonta a With Love, Meghan című Netflix-produkció kulisszái mögötti képek promóciójába. A közzétett fotók közül többön látható Archie (6 éves) és Lilibet (4 éves). Harry és Meghan korábban arra törekedett, hogy távol tartsák gyermekeiket a reflektorfénytől, különösen mióta Kaliforniában élnek, távol a királyi rezidenciától. Most viszont ezek a megosztások felvetik a kérdést: Meghan mennyire akarja továbbra is állítani, hogy gyermekeiket nem használják fel nyilvánosan.
