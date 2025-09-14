Heti sztárhírek: Sylvester Stallone festménye, Krauszék titkos esküvője és Harry herceg dühkitörése

Az elmúlt napokban öt cikk vitte a prímet a Metropol oldalán, amelyekben világsztárok és hazai hírességek is szerepet kaptak. Sylvester Stallone kaotikusnak nevezett festménye mellett szó esett Csuti családi nehézségeiről és az Ázsia Expressz körüli kommentháborúról is. A lista élére pedig Harry herceg és Meghan Markle legújabb vitás lépése, valamint Krausz Gábor és Mikes Anna megható esküvője is oda került.

Sylvester Stallone eddig nem ismert hobbijára fény derült (Fotó: AFP)

Sylvester Stallone festmény

Sylvester Stallone bemutatta legújabb festményét, amelyet ő maga „direkt káoszosnak” nevez. A festményen arcok, pacák és felirat szerepel: „John, bocsáss meg nekik! És béküljetek ki?”. Stallone úgy fogalmazott, hogy a kép réteges, hangos, erőteljes minta- és színvilággal dolgozik. Az alkotás az érzelmi állapotát tükrözi, és a művészet számára fontos önkifejezési mód. A felirat is ép olyan káoszos, mint maga a kép.

Csuti családi és egészségügyi problémák

Szabó András Csuti a „Ki vagy te valójában?” podcastban beszélt arról, hogy nehéz időszakon megy keresztül családja miatt. Nap mint nap kórházba jár a szülei állapota miatt, ugyanakkor gyerekei és párja támogatja – noha sokszor nehéz elérni az egyensúlyt. Úgy érzi, sok súlyos esemény történt rövid időn belül, amelyekben helyt kell állnia. Bár sok minden nincs még lezárva, kiemelte, hogy jó irányba alakultak a dolgok.

Csuti aggódik szülei egészsége miatt (Fotó: Szabolcs László)

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője

Krausz Gábor és Mikes Anna szombaton házasodtak össze egy vidéki kúriában, meghitt és látványos ceremónia keretében. Mikes Anna menyasszonyi ruháját Demeter Richárd tervezte, és nyolcméteres uszállyal vonult az oltárhoz. Anna a ruhájában először csak az oltár előtt mutatkozott a vőlegény előtt. Az eseményen Krausz Gábor elérzékenyült: amikor meglátta a koszorúslányokat és a kislányát, könnyek szöktek a szemébe.

Mikes Anna és Krausz Gábor kimondták a boldogító igent (F otó: Máté Krisztián)

Ázsia Expressz szereplőinek kritikái

Az Ázsia Expressz versenyzői komoly online kritikákkal szembesülnek – sok kommentelő bírálja őket durván, amit néhány jelenlegi és korábbi szereplő nehezen visel. Völgyi Zsuzsi például elmondta, hogy a gyűlölködő visszajelzések akkor fájtak neki igazán, amikor leányát és édesanyját is rosszindulatú megjegyzések érték. Ő úgy gondolja, aki nincs benne a műsorban, nem igazán tudja, mit élnek át a versenyzők: a távollét, a kihívások, a komfortzóna elhagyása mind hozzájárulnak.