Nem állta meg könnyek nélkül Krausz Gábor: egészen az esküvőig titkolózott előtte Mikes Anna

A napokban mondta ki a szerelmespár a boldogító igent.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 17:15
Módosítva: 2025.09.08. 17:35
Dancing with the Stars Krausz Gábor titok esküvő Mikes Anna

Szombaton állt oltár elé az ország egyik legkedveltebb sztárpárja, Krausz Gábor és Mikes Anna. A szerelmük még a Dancing with the Stars alatt szökkent szárba, idővel pedig már nem tudták és nem is akarták leplezni, táncpartnereknél sokkal többet jelentenek egymásnak. Hamarosan össze is költöztek, majd a Maldív-szigeteken sor került a lánykérésre. Szombaton pedig egy mesébe illő szertartás keretein belül összeházasodtak.

Krausz Gábor, Mikes Anna, esküvő
Kimondta egymásnak a boldogító igent Mikes Anna és Krausz Gábor Fotó: Bors/Máté Krisztián

Egészen az esküvőig titokban tartotta ezt Mikes Anna

A pár, noha  a szerelmük sok szempontból nem hétköznapi, bizonyos hagyományokhoz igenis ragaszkodtak: így például ahhoz, hogy a vőlegény csak az oltár előtt láthatja a menyasszonyt a ruhájában. Anna egy Demeter Richárd által tervezett menyasszonyi ruhát viselt, nyolcméteres uszállyal. A népes násznép szíve egyszerre dobbant meg, ahogy a táncosnő elsétált az oltárig, Krausz Gábor szeme pedig rögtön könnybe lábadtírja a Bors.

Már attól elolvadtam, amikor megláttam a kis koszorúslányokat és a kislányomat. Nem vagyok egy könnyen elérzékenyülő alkat, de… Nem tudtam visszatartani a könnyeimet

– árulta el a lapnak a szertartás követően a sztárséf.

@borsonline

Krausz Gábor feleségül vette Mikes Annát Megtörtént a házasságkötés! Krausz Gábor elvette szerelmét, Mikes Annát! Az esküvőt vidéken, festői környezetben tartották. Anna egy csodás 8 méteres uszályos ruhában vonult be Gábor elé. #bors #krauszgábor#mikesanna #esküvő #lakodalom

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

 

