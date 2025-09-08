Nem állta meg könnyek nélkül Krausz Gábor: egészen az esküvőig titkolózott előtte Mikes Anna

Szombaton állt oltár elé az ország egyik legkedveltebb sztárpárja, Krausz Gábor és Mikes Anna. A szerelmük még a Dancing with the Stars alatt szökkent szárba, idővel pedig már nem tudták és nem is akarták leplezni, táncpartnereknél sokkal többet jelentenek egymásnak. Hamarosan össze is költöztek, majd a Maldív-szigeteken sor került a lánykérésre. Szombaton pedig egy mesébe illő szertartás keretein belül összeházasodtak.

Kimondta egymásnak a boldogító igent Mikes Anna és Krausz Gábor Fotó: Bors/Máté Krisztián

Egészen az esküvőig titokban tartotta ezt Mikes Anna

A pár, noha a szerelmük sok szempontból nem hétköznapi, bizonyos hagyományokhoz igenis ragaszkodtak: így például ahhoz, hogy a vőlegény csak az oltár előtt láthatja a menyasszonyt a ruhájában. Anna egy Demeter Richárd által tervezett menyasszonyi ruhát viselt, nyolcméteres uszállyal. A népes násznép szíve egyszerre dobbant meg, ahogy a táncosnő elsétált az oltárig, Krausz Gábor szeme pedig rögtön könnybe lábadt – írja a Bors.

Már attól elolvadtam, amikor megláttam a kis koszorúslányokat és a kislányomat. Nem vagyok egy könnyen elérzékenyülő alkat, de… Nem tudtam visszatartani a könnyeimet

– árulta el a lapnak a szertartás követően a sztárséf.