Kiderült: ma házasodik össze Krausz Gábor és Mikes Anna

A Bors tudta meg, hogy ma lesz Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője. A sztárpár nagyjából 20 hónappal ezelőtt jelentette be, hogy összejött, azóta pedig boldogan élnek együtt, szerelemben. A Dancing with the Stars című táncos műsor során ismerkedtek meg, amit sikerült is együtt megnyerniük – és közben egymásba szerettek.

Krausz Gábor és Mikes Anna

A Bors írja, hogy egy Budapesttől távol eső, festői szépségű településen, egy fényűző kúriában tartják meg ma Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjét – ahová állítólag szép lassan már el is kezdett megérkezni a násznép.

Krausz Gábor idén januárban kérte meg Mikes Anna kezét egy közös nyaralás során, miután az Ázsia Expressz forgatását követően azt érezte, hogy minden akadályt képesek együtt leküzdeni.

Olyan partszakaszt pillantottunk meg, amilyeneket csak a nagy romantikus hollywoodi filmekben láttunk addig. Anna szeme ragyogott, én pedig abban a pillanatban tudtam, hogy megvan a tökéletes helyszín a lánykérésre. Nem térdeltem le azon nyomban, hiszen mindenképpen azt szerettem volna, hogy megadjuk a módját, és szép ruhában legyünk a nagy pillanatban. Ezért azt javasoltam Annának, hogy másnap térjünk vissza az idilli partszakaszra, és készítsünk pár TikTok-videót. Ez remek trükknek bizonyult, hiszen így fel is tudtam venni a pillanatot, amikor féltérdre ereszkedtem Anna előtt, és feltettem a kérdést, amire szerencsére igennel felelt, így be sem égtem, és az unokáinknak is lesz mit mutogatnunk

– mondta a lánykérésről Krausz Gábor.