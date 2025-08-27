Mindenki el volt ragadtatva, az esküvőről osztott meg fotókat Mikes Anna

Élete talán legszebb időszakát éli jelenleg Mikes Anna. A gyönyörű táncosnő, mindamellett, hogy az egész ország megismerte a nevét, a szerelmet is elnyerte a TV2 táncos showműsorában, a Dancing with the Starsban, miután a negyedik évadban Krausz Gábort kapta meg partneréül, akivel hamarosan már nem csak a táncparketten alkottak egy párt. Idővel összeköltöztek, majd néhány hónapja, a mesés Maldív-szigeteken, megtörtént a lánykérés is. Azóta a rajongók tűkön ülve várják, hol és mikor kerül sor az esküvőre, amelyet Annáék már egy ideje szerveznek, de ennél többet egyelőre nem hoztak a nyilvánosságra. Annyi egészen biztos, hogy megadják majd a módját, a család és a barátok körében.

Az esküvőről osztott meg képeket Mikes Anna / Fotó: Havran Zoltán

Mikes Anna addig is a családján belül vett részt egy esküvőn, amelyről a közösségi oldalán tett közzé néhány fotót.

Családi ügyek… Anyukával odatettük szépen magunkat

- jegyezte meg a fényképeket tartalmazó Instagram-posztjában Anna, az édesanyjával és néhány másik családtagjával közös kép mellett. A menyegzőn a táncosnő egy rendkívül csinos, világoskék ruhában jelent meg, és bár tény, hogy a menyasszonyt nem illik túlragyogni, Anna a maga visszafogott eleganciájával így is biztosan rengeteg tekintetet vonzott magára. A követői sem győztek bókolni neki a kommentszekcióban.

Gábor egy gyönyörű nőt választott! De mindkét hölgy szép!

- jegyezte meg az egyikük.

A fényképeket és a posztot IDE kattintva lehet megtekinteni!