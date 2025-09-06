RETRO RÁDIÓ

Összeházasodott Krausz Gábor és Mikes Anna: ilyen gyönyörű volt a táncosnő az esküvőjén

Krausz Gábor és Mikes Anna egyenesen ragyogtak a boldogságtól az esküvőjükön.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.06. 19:46
esküvő Krausz Gábor Mikes Anna

A Bors közölte a nagy hírt a világgal, hogy ma összeházasodott Krausz Gábor és Mikes Anna, akik egy fantasztikus vidéki kúriában mondták ki a boldogító igent a család és a barátok előtt. A táncosnő lélegzetelállítóan nézett ki az esküvői ruhájában, a gyűrűket pedig Krausz Gábor kislánya, Hannaróza adta át nekik.

Mikes Anna és Krausz Gábor összeházasodtak / Fotó: Bors (Mate Krisztian)

Krausz Gábor és Mikes Anna megtörték a hagyományokat, ugyanis nem sorban, egyenként fogadták a házasságkötésük után a gratulációkat, hanem megkérték a násznépet, hogy egyszerre üdvözölje őket mindenki férjként és feleségként. A sztárpár viszonylag rövidre fogta a ceremóniát, ugyanis inkább a bulizásra szerették volna fektetni a hangsúlyt.

Krausz Gábor, Mikes Anna, esküvő
Fotó: Bors (Mate Krisztian)

A Bors információi szerint többek között Womberg Frigyes, Wolf András és Baranya Dávid is meghívást kapott Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjére, a lagzi pedig minden bizonnyal jó sokáig fog tartani, hiszen rengetegen várták már azt a pillanatot, hogy összeházasodjon a sztárséf és a Dancing with the Stars táncosnője.

 

