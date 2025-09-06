Végre: megérkeztek az első képek Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjéről

Ma köti össze örökre életét Krausz Gábor és Mikes Anna.
A Metropol is megírta, hogy a Bors bombaként robbantotta a hírt, hogy ma lesz Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője, ami állítólag már el is kezdődött. A lap ott van az év sztáreseményén, amire szépen gyűlik a násznép is. A sztárpár már tegnap este megérkezett az esküvő helyszínéül szolgáló meseszerű vidéki kúriába, ahol hatalmas lakodalomra számíthatnak a vendégek.
A Bors most elhozta az első képeket Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjéről, amin állítólag a családtagok mellett több híresség is részt vesz. Az üdvözlő táblán a dátum és a pár neve mellett két kis rajz is van: az egyik egy táncost, a másik pedig egy séfet ábrázol – ezzel végérvényesen egyértelművé téve, hogy az ő esküvőjükről van szó.
Krausz Gábor és Mikes Anna körülbelül 20 hónapja jöttek össze, miután egymásba szerettek a Dancing with the Stars forgatásán. A sztárséf idén januárban kérte meg szerelme kezét, aki egyből igent mondott. Így mesélt annak idején az álomnyaraláson történt lánykérésről Krausz Gábor:
Olyan partszakaszt pillantottunk meg, amilyeneket csak a nagy romantikus hollywoodi filmekben láttunk addig. Anna szeme ragyogott, én pedig abban a pillanatban tudtam, hogy megvan a tökéletes helyszín a lánykérésre. Nem térdeltem le azon nyomban, hiszen mindenképpen azt szerettem volna, hogy megadjuk a módját, és szép ruhában legyünk a nagy pillanatban. Ezért azt javasoltam Annának, hogy másnap térjünk vissza az idilli partszakaszra, és készítsünk pár TikTok-videót. Ez remek trükknek bizonyult, hiszen így fel is tudtam venni a pillanatot, amikor féltérdre ereszkedtem Anna előtt, és feltettem a kérdést, amire szerencsére igennel felelt, így be sem égtem, és az unokáinknak is lesz mit mutogatnunk.
