Végre: megérkeztek az első képek Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjéről

A Metropol is megírta, hogy a Bors bombaként robbantotta a hírt, hogy ma lesz Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője, ami állítólag már el is kezdődött. A lap ott van az év sztáreseményén, amire szépen gyűlik a násznép is. A sztárpár már tegnap este megérkezett az esküvő helyszínéül szolgáló meseszerű vidéki kúriába, ahol hatalmas lakodalomra számíthatnak a vendégek.

Fotó: Bors

A Bors most elhozta az első képeket Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjéről, amin állítólag a családtagok mellett több híresség is részt vesz. Az üdvözlő táblán a dátum és a pár neve mellett két kis rajz is van: az egyik egy táncost, a másik pedig egy séfet ábrázol – ezzel végérvényesen egyértelművé téve, hogy az ő esküvőjükről van szó.

Fotó: Bors

Krausz Gábor és Mikes Anna körülbelül 20 hónapja jöttek össze, miután egymásba szerettek a Dancing with the Stars forgatásán. A sztárséf idén januárban kérte meg szerelme kezét, aki egyből igent mondott. Így mesélt annak idején az álomnyaraláson történt lánykérésről Krausz Gábor: