Örömkönnyek és romantika, íme Mikes Anna És Krausz Gábor esküvőjének részletei

A friss házasok emlékezetébe örökre beíródott a nagy nap. Van is mire emlékezni, hisz az utolsó részletekig mindent gondosan kitaláltak!
Mint azt megírtuk, szeptember 6-án, szombaton mondta ki a boldogító igent Krausz Gábor és Mikes Anna egy Tokaj melletti borbirtokon. Fantasztikus napot töltöttek a mintegy 140 fős násznép társaságában a szerelmesek, melynek most a részleteire is fény derült.
Délután öt órakor elkezdődött a ceremónia, Krausz Gábor ekkor látta meg először Mikes Annát a nyolc méteres uszállyal díszített esküvői ruhájában - írja a Bors.
Már attól elolvadtam, amikor megláttam a kis koszorúslányokat és a kislányomat.
„Nem vagyok egy könnyen elérzékenyülő alkat, de… Nem tudtam visszatartani a könnyeimet” – mondta nem sokkal a szertartás után Krausz Gábor, aki Hannarózától vette át a gyűrűket.
A vacsora és a hajnalig tartó lakodalom előtt Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor meséltek a Borsnak a szertartás előtti órákról. Mindketten nagyon izgultak. „Egészen jól tartottam magam, amíg apa nem jött be hozzám. Onnantól nem bírtam magammal…” – mesélte Krausz-Mikes Anna, míg a sztárséf saját bevallása szerint a ceremónia előtti órákban nem ismerte meg az embereket és szédült az izgalomtól. A furcsa tünetekhez persze az is hozzájárult, hogy enni és inni sem tudott.
Az szerelmesek ékszereiket egy szakmai kiválóságára, Lavanra bízták. Krausz Gábor maga is részt vett az ékszerek tervezésében. „Lavan egy izraeli ékszerész, akit én magam és sokan mások is a szakma csúcsának tartunk. Hosszas tervezés előzte meg a gyűrűk elkészülését. Anna gyűrűje három különálló ékszerből áll, melyeket együtt és külön-külön is tud viselni.”
Ha pedig lányaink születnek, akkor egy-egy részét meg is kaphatják a fehér aranyból, gyémánt berakásokkal készült gyönyörűségeknek
– mesélte a sztárséf, hozzátéve: „Az én gyűrűm egy kicsit vastagabb ékszer lett, amelybe fekete gyémántok kerültek. Sokáig úgy gondoltam, hogy én nem fogok gyűrűt hordani, már csak a szakmám miatt sem, de tegnap valami megváltozott bennem. Ezt az ékszert nem fogom levenni, mert életemben először olyat hordok, ami igazán tetszik” – fogalmazott Krausz Gábor.
Az esküvői torta tekintetében Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna szakítottak a hagyományokkal, hiszen nem egy egész torta gördült be a násznép elé, hanem sok különálló sütemény. Bár Krausz Gábor tökéletesen elégedett volt a borbirtok által készített ételekkel, a menübe is belecsempészte személyiségét.
Nagyon elégedettek voltunk az ételekkel és a vendégek is dicsérték a menüt. Az összeállításban egyébként magam is részt vettem. Személyesen és telefonon többször egyeztettem a séffel, aki nagyon kitett magáért. Félig-meddig szabad kezet adtam neki, de voltak kéréseim is, a lecsós rizottóm receptjét el is küldtem neki, mert szerettem volna, ha helyet kap a menüben, hiszen az az egyik védjegyem, ha úgy tetszik. Szót kell ejtsek a tortáról is, amit Joci (Juhos József mestercukrász – a szerk.) barátom készített. Vele is hosszasan egyeztettünk, így született meg a mesés Limoncellós tortácskák, amik mesések lettek.
Utóbbi ízvilág egyébként nem véletlen, ugyanis Hannika keresztszüleinek pálinkafőzdéjük van, és ott már készül limonchello is.
