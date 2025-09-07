Örömkönnyek és romantika, íme Mikes Anna És Krausz Gábor esküvőjének részletei

Mint azt megírtuk, szeptember 6-án, szombaton mondta ki a boldogító igent Krausz Gábor és Mikes Anna egy Tokaj melletti borbirtokon. Fantasztikus napot töltöttek a mintegy 140 fős násznép társaságában a szerelmesek, melynek most a részleteire is fény derült.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője mesebeli volt (Fotó: Máté Krisztián/BORS)

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője tele volt megható pillanatokkal

Délután öt órakor elkezdődött a ceremónia, Krausz Gábor ekkor látta meg először Mikes Annát a nyolc méteres uszállyal díszített esküvői ruhájában - írja a Bors.

Már attól elolvadtam, amikor megláttam a kis koszorúslányokat és a kislányomat.

„Nem vagyok egy könnyen elérzékenyülő alkat, de… Nem tudtam visszatartani a könnyeimet” – mondta nem sokkal a szertartás után Krausz Gábor, aki Hannarózától vette át a gyűrűket.

Krausz-Mikes Anna is bevallotta, izgult

A vacsora és a hajnalig tartó lakodalom előtt Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor meséltek a Borsnak a szertartás előtti órákról. Mindketten nagyon izgultak. „Egészen jól tartottam magam, amíg apa nem jött be hozzám. Onnantól nem bírtam magammal…” – mesélte Krausz-Mikes Anna, míg a sztárséf saját bevallása szerint a ceremónia előtti órákban nem ismerte meg az embereket és szédült az izgalomtól. A furcsa tünetekhez persze az is hozzájárult, hogy enni és inni sem tudott.

A gyűrűk titka

Az szerelmesek ékszereiket egy szakmai kiválóságára, Lavanra bízták. Krausz Gábor maga is részt vett az ékszerek tervezésében. „Lavan egy izraeli ékszerész, akit én magam és sokan mások is a szakma csúcsának tartunk. Hosszas tervezés előzte meg a gyűrűk elkészülését. Anna gyűrűje három különálló ékszerből áll, melyeket együtt és külön-külön is tud viselni.”

Ha pedig lányaink születnek, akkor egy-egy részét meg is kaphatják a fehér aranyból, gyémánt berakásokkal készült gyönyörűségeknek

– mesélte a sztárséf, hozzátéve: „Az én gyűrűm egy kicsit vastagabb ékszer lett, amelybe fekete gyémántok kerültek. Sokáig úgy gondoltam, hogy én nem fogok gyűrűt hordani, már csak a szakmám miatt sem, de tegnap valami megváltozott bennem. Ezt az ékszert nem fogom levenni, mert életemben először olyat hordok, ami igazán tetszik” – fogalmazott Krausz Gábor.