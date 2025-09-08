RETRO RÁDIÓ

Durva: Harry herceg őrjöng Meghan Markle legújabb húzása miatt!

A herceg valójában ezért feszeng felesége döntése miatt.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.08. 12:30
Harry herceg Meghan Markle Netflix

Harry herceg állítólag rendkívül dühös felesége, Meghan Markle legújabb húzása miatt egy királyi szakértő szerint. A 44 éves Meghan hétfőn az Instagramon osztott meg egy sor kulisszák mögötti képet a With Love, Meghan című produkció forgatásáról. Egyes bennfentes információk szerint Harryt valójában idegesíti felesége döntése, hogy gyermekeiket is felhasználja Netflix-műsora népszerűsítésére.

alt=Harry herceg állítólag egyre jobban neheztel felesége döntésére, miszerint gyerekeiket használja fel Netflix műsora népszerűsítésére
Harry herceg állítólag egyre jobban neheztel felesége döntése miatt, miszerint gyerekeiket használja fel Netflix műsora népszerűsítésére Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Harry herceg nem ezt akarta?

A nyolc frissen közzétett fotó közül háromban is feltűnt a hatéves Archie és a négyéves Lilibet. Az egyik képen a testvérpár a forgatás monitorját figyeli. Lilibet vörös haját mutatja meg, mellette Archie is látható, amint hangtechnikai eszközt fog a kezében, miközben a képernyőt nézi. Egy másik felvételen Lilibet hátulról látszik, amint egy széken ül a kulisszák mögött.

A fotókon szerepel Meghan egykori, már elhunyt kutyája, Guy is, aki a sorozatban is feltűnt, valamint barátja, Daniel Martin, aki egy ajtó mögül pózol. Meghan emellett megosztott egy képet Archie-ról is, aki egy filmes csapót tart a kezében, arcát gondosan egy szürke szív emoji takarja.

A The Sun beszámolója szerint Hugo Vickers királyi szakértő így nyilatkozott:

Harrynek rendkívül idegesnek kellene lennie

– olvasható a szakvélemény az Express cikkében.

A pár köztudottan igyekszik távol tartani gyermekeiket a reflektorfénytől, különösen, mióta Kaliforniában élnek, távol a királyi család kötöttségeitől. Ennek ellenére Meghan egyre gyakrabban oszt meg képeket Lilibetről, akit szeretetteljesen csak „Lilinek” hívnak, és Archie-ról.

Az év elején a A Right Royal Podcast egyik epizódjában Matt Wilkinson, a The Sun királyi szerkesztője úgy fogalmazott:

Úgy tudom, egy bizonyos korig Harry sokkal inkább azt szeretné, ha a gyerekei egyáltalán nem jelennének meg nyilvánosan.

A Meghan Markle gyermekeiről készült fotók az alábbi Instagram-oldalon megtekinthetők:

 

