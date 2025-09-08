Durva: Harry herceg őrjöng Meghan Markle legújabb húzása miatt!

Harry herceg állítólag rendkívül dühös felesége, Meghan Markle legújabb húzása miatt egy királyi szakértő szerint. A 44 éves Meghan hétfőn az Instagramon osztott meg egy sor kulisszák mögötti képet a With Love, Meghan című produkció forgatásáról. Egyes bennfentes információk szerint Harryt valójában idegesíti felesége döntése, hogy gyermekeiket is felhasználja Netflix-műsora népszerűsítésére.

Harry herceg állítólag egyre jobban neheztel felesége döntése miatt, miszerint gyerekeiket használja fel Netflix műsora népszerűsítésére Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Harry herceg nem ezt akarta?

A nyolc frissen közzétett fotó közül háromban is feltűnt a hatéves Archie és a négyéves Lilibet. Az egyik képen a testvérpár a forgatás monitorját figyeli. Lilibet vörös haját mutatja meg, mellette Archie is látható, amint hangtechnikai eszközt fog a kezében, miközben a képernyőt nézi. Egy másik felvételen Lilibet hátulról látszik, amint egy széken ül a kulisszák mögött.

A fotókon szerepel Meghan egykori, már elhunyt kutyája, Guy is, aki a sorozatban is feltűnt, valamint barátja, Daniel Martin, aki egy ajtó mögül pózol. Meghan emellett megosztott egy képet Archie-ról is, aki egy filmes csapót tart a kezében, arcát gondosan egy szürke szív emoji takarja.

A The Sun beszámolója szerint Hugo Vickers királyi szakértő így nyilatkozott:

Harrynek rendkívül idegesnek kellene lennie

– olvasható a szakvélemény az Express cikkében.

A pár köztudottan igyekszik távol tartani gyermekeiket a reflektorfénytől, különösen, mióta Kaliforniában élnek, távol a királyi család kötöttségeitől. Ennek ellenére Meghan egyre gyakrabban oszt meg képeket Lilibetről, akit szeretetteljesen csak „Lilinek” hívnak, és Archie-ról.

Az év elején a A Right Royal Podcast egyik epizódjában Matt Wilkinson, a The Sun királyi szerkesztője úgy fogalmazott:

Úgy tudom, egy bizonyos korig Harry sokkal inkább azt szeretné, ha a gyerekei egyáltalán nem jelennének meg nyilvánosan.

A Meghan Markle gyermekeiről készült fotók az alábbi Instagram-oldalon megtekinthetők: