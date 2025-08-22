Esélytelen randiból szerelem? Igen: ezek a sztárok mind példák rá

Ki mondta, hogy a sztároknak könnyű dolga van a szerelem terén? Pláne, a sztárpároknak! Csak azért, mert híres valaki, még közel sem biztos, hogy romantikus álomrandin találta meg a szíve választottját!A következő történetek jól példázzák, ők is emberek, náluk is lehetnek cikis dolgok, s bizony ezek a pechesnek tűnő helyzetek sem számítanak, ha Ámor egyszerre vette célba az adott nő és férfi szívét!

A sztárpár első randija előtt már izzott köztül a levegő Fotó: FAME PICTURES

A világhírű színészek és zenészek is mennek első randevúra. Párjuknak ilyenkor kihívás lehet olyan találkozót szervezni, amit még sosem éltek át a hírességek. Nézzük meg, milyen különleges első randevúkon vettek részt a világ leghíresebb sztárpárjai.

A legendás focista, David Beckham és énekesnő felesége, Victoria Beckham kapcsolata futólag indult, ám szerelmük azóta is tart. A pár először egy focimeccs után, a játékosok társalgójában találkozott először személyesen és kezdett beszélgetésbe. Ez még nem az első randi volt, de az énekesnő, aki bevallása szerint a kelleténél több alkoholt fogyasztott, így nem emlékszik pontosan minden részletre. Az viszont határozottan megvan neki, hogy egy merész első lépést tett és egy repülőjegyre felírta a számát a férfinak. A labdarúgó azóta is őrzi a jegyet, hiszen ez indította el a kapcsolatukat.

Meghan Markle és Harry herceg első találkozása is emlékezetesen indult. Harry olyan ideges volt, hogy szó szerint teljesen leizzadt, át kellett öltöznie, emiatt 30 percet késett. Meghan ugyanakkor olyan nő, aki senkire sem vár. Hogy találkoztak akkor mégis? Nos, a nő a férfi esetében kivételt tett. A többi pedig azóta történelem.

John Krasinski egy lövészpályára vitte először jövendőbeli feleségét, Emily Bluntot. A finoman szólva is szokatlan randihelyszínt azzal magyarázta a férfi, hogy nem jósolt nagy jövőt kettejüknek. Ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna! 15 évvel ezelőtt mondták ki a boldogító igent, szerelmükből két gyermek született.

Egy másik szeretett sztárpár is szokatlan randevúval indította el a kapcsolatát. Blake Lively és Ryan Reynolds dupla randin vett részt, de kezdetben nem egymással igyekeztek összejönni. Bár az eredeti tervük borult, a „B-terv” tökéletesen működik, azóta boldog házasságban élnek – írja a life.hu.