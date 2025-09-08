Sylvester Stallone megmutatta a legújabb festményét, nehezen találjuk a szavakat

Sylvester Stallone minden idők egyik legnagyobb hollywoodi ikonja, köszönhetően a Rocky-filmeknek, a Rambo-szériának és megannyi nagy sikerű filmnek. Jelenleg a Tulsa királya című sorozatban alkot maradandót, miközben azt csak kevesen tudják róla, hogy a színészkedés, rendezés és forgatókönyvírás mellett van egy másik művészeti szenvedélye is, aminek rendszeresen hódol: a festészet.

Sylvester Stallone festeni is tud Fotó: AFP

Az egyik legfontosabb művészeti kifejező eszköz Sylvester Stallone számára a festés, rendszeresen meg is osztja rajongóival a munkáit, amikkel általában az aktuális érzelmi állapotát fejezi ki a szupersztár – és mivel az ember alapvetően nehezen tudja kezelni az érzelmeit, így érthető, hogy sokak szerint furcsák, káoszosak Sly munkái, így a legutóbbi is, amin arcok, pacák és még felirat is van: „John, bocsáss meg nekik! És béküljetek ki?”

Ez a kép, a »John bocsáss meg és béküljetek ki« réteges, hangos, direkt káoszos. A textúra és a színek annyira súlyosak, mint a szavak

– írta a festményhez Sylvester Stallone.

Itt lehet megtekinteni Sylvester Stallone legújabb alkotását, aminél egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy mi inspirálta: