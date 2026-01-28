RETRO RÁDIÓ

Napi horoszkóp: ennek a 2 csillagjegynek a párkapcsolatában fontos változás áll be

Mutatjuk, hogy kiknek fordul a szerelmi élete.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 08:00
A 2026. január 28-ai napi horoszkóp szerint néhány csillagjegynek a párkapcsolatában fontos változás áll be. Íme a részletek.

Ennek a 2 csillagjegynek a párkapcsolatában fontos változás áll be Fotó: Billion Photos /  Shutterstock

Kos

A Mars a Vízöntő jegyében jár, és nagyon kedvező fényszöget kap, ugyanakkor a Plútóval való együttállása konfliktust is hozhat. Érheti egy komoly elismerés, ugyanakkor valaki féltékeny lehet önre. Alaposan gondolja át, hogy az adott ügy valóban megér-e annyit, amekkora jelentőséget tulajdonít neki. A mai napon hajlamos lehet túlzó reakciókra.

Bika

Szerdán egy olyan személlyel, akivel eddig nem volt felhőtlen a kapcsolata, történhet valami, ami mindent megváltoztat önben. Elképzelhető, hogy korábban kritikusan szemlélte az illetőt, de egy őszinte beszélgetés hatására ma ez teljesen átfordulhat.

Ikrek

A Plútó együttállásban van a Marssal, ráadásul levegő elemű jegyben, így ez különösen erősen hat önre. Emiatt viselkedése ellentmondásossá válhat, főleg párkapcsolati vagy családi helyzetekben. Jobb, ha ma visszafogja magát, és takaréklángra kapcsol.

Rák

Szerdán úgy alakulhat, hogy egy bizonyos ügyben kénytelen a sorsra bízni magát, mert a kimenetel olyan tényezőktől függ, amelyekre nincs ráhatása. Ez jó lecke lehet arra, hogy megtanuljon bízni. Várja ki, milyen lapokat oszt most önnek az élet.

Oroszlán

Szerdán kiderülhet, hogy valaki, aki egyáltalán nem közömbös az ön számára, nagyon jó véleménnyel van önről. Ez lehet egy induló barátság, vagy akár egy szerelem első lépése is. Arra figyeljen, hogy ne akarjon túl gyors tempót diktálni.

Szűz

Időnként hajlamos lehet arra, hogy egyes emberekkel szemben túl magas elvárásokat támasszon, amelyeknek ők nem mindig tudnak megfelelni. Ma előfordulhat, hogy valaki éppen emiatt panaszkodik önre a háta mögött.

Mérleg

Úgy érezheti, hiába igyekszik és hiába dolgozik lelkiismeretesen, mégis kritikával szembesülhet, amit igazságtalannak él meg. Mondja ki egyenesen a véleményét! A másik fél el fog gondolkodni azon, amit hall.

Skorpió

Szerdán a Mars vitát és veszekedést jelez. Hajlamos lehet elhamarkodottan reagálni, ha elragadják az indulatok, és akár olyasmit is mondhat, amit valójában nem gondol komolyan. Érdemes most tudatosan fékeznie magát.

Nyilas

Többször is lehet olyan érzése, hogy senki nincs igazán tekintettel önre. Szerencsére több harmonikus fényszög is segíti a nap folyamán, amelyek mégis lehetővé teszik a közös nevező megtalálását. Ehhez azonban az is szükséges, hogy egy kicsit engedjen az álláspontjából.

Bak

Szerdán izgalmas találkozásra számíthat. Ha párkapcsolatban él, ennek nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítania. Ha viszont még keresi a társát, könnyen lehet, hogy valami igazán izgalmas veszi most kezdetét az életében.

Vízöntő

A Vénusz az ön jegyében jár, ami különösen vonzóvá teszi, és ön is nyitottabbá válik. Szívesebben flörtöl vagy kezdeményez. Ha egyedülálló, legyen figyelmes, mert lehet, hogy észre sem veszi: valaki próbálja felkelteni az érdeklődését.

Halak

Ha van valaki, akinek szerdán igazán erős megérzései lehetnek, az kétségtelenül ön. Az intuíciója jelezhet egy bizonyos személlyel kapcsolatban. Ha pedig emlékszik az álmára, mindenképpen jegyezze fel, mert most fontos üzenetet hordozhat az univerzumból.

 

