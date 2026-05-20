„Az élet nem áll meg” – szívtranszplantáció után is teljes életet él Attila

Attila története 2018-ban kezdődött, amikor vezetés közben váratlanul elvesztette az eszméletét, és csak azután tért magához, hogy egy barátja négyszer újraélesztette. Mint kiderült, Attila szíve olyan gyenge, hogy azzal nem tud tovább élni, ezért szívtranszplantációra volt szüksége.

Attila a szívtranszplantációja után új életet kezdett – Fotó: Beküldött

A 33 éves férfi lapunknak azt is elmesélte, hogy szerencsére nem okozott balesetet, amikor elsötétült előtte minden az autóban, de amikor felkeltették, akkor az orvosok megkérdezték tőle, hogy tudja-e, mi történt vele, azonban ő semmire nem emlékezett. Annyit viszont elmondott az orvosoknak, hogy az édesanyjának is van ICD-je, viszont őt sosem kellett újraéleszteni. Emiatt arra lehet következtetni, hogy a szívgyengeséget Attila anyai ágról örökölte.

Aztán igazából átkerültem utána Budapestre, ott kaptam egy ICD-t, azzal úgy elvoltam, évente, vagy fél évente jártam kontrollra, és most az utolsó, tavalyelőtti karácsony után kezdődött az, hogy gyengült a bal fele a szívemnek

– meséli a férfi, aki hozzátette, végül a szíve annyira elgyengült, hogy már a keringésjavító sem tudott rajta segíteni. Olyannyira rossz állapotba került, hogy már a kórházból sem mehetett haza, ott kellett megvárnia a műtétet.

A szívtranszplantáció után rendkívül gyorsan felépült, és az élete 180 fokos fordulatot vett

Attila műtétére 2025. március 15-én került sor egy budapesti kórházban, ahol a műtét előtti időszakkal együtt mindössze 60 napot töltött bent. A fiatalember úgy fogalmazott, hogy az az időszak igencsak megviselte, mert rengeteg beavatkozásra volt szüksége a műtét előtt, ami sok esetben elég kellemetlennek bizonyult.

Szombat hajnali 3-kor levittek a műtőbe, és vasárnap már az új szívemmel keltem fel

– mesélt a műtétről, ami után a rendkívül erős szervezetének köszönhetően már kevesebb mint egy hét után kijöhetett az intenzív osztályról, és kevesebb mint 3 hét múlva már újra a családja körében épülhetett fel.

Miután megkapta az új szívet Attila, nagyon hamar erőre kapott, és eldöntötte, ugyanolyan energiabedobással folytatja az életét, mint azelőtt. Ugyan ódzkodott a műtét gondolatától, de tudta, nincs más megoldás, hiszen a most négy és fél éves kislánya és fiatal felesége várja otthon.

A műtét előtt nem akartam semmit, rosszabb voltam, mint egy nő, semmit nem akartam. Ötször vagy hatszor haza akartam jönni a kórházból, és akkor az orvosok mindig mondták a feleségemnek, hogy szóljanak már rám. Bent maradtam, muszáj voltam, mert a kislányom is várt haza, úgyhogy muszáj volt átesnem az egészen, annyi, hogy azóta 180 fokot változtam

– mondta Attila, akinek élete végéig gyógyszereket kell szednie, azonban ez sem gátolta meg abban, hogy újra teljes életet élhessen. Sőt, visszatért az edzéshez, ugyanis korábban is sportolt. Kézilabdázott, focizott és atlétikázott is.

Mondták, hogy eljárhatok ilyen transzplantbajnokságra. Vannak transzplantosok, akik eljárnak tollaslabdázni. Mondtam, én ugyanúgy edzeni akarok, meg ugyanúgy folytatni az életet

– tette hozzá.