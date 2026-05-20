Titkos dokumentumokat olvasott fel egy ufókutató – Kezdhetünk félni?

Egy ufószakértő újabb megdöbbentő állítással kavarta fel az ufók körüli vitákat, miután egy állítólag kiszivárgott dokumentum részleteiről beszélt egy interjúban.

Az ufószakértő szerint az űrlények képesek manipulálni az embereket

A szakértő szerint titkos dokumentumból származik az ufóbizonyíték

Az ufószakértő, Jeremy Corbell egy interjú során felolvasott egy állítólagos idézetet egy titkos dokumentumból, mely szerint bizonyos embereket ellenőrizni kellene annak megállapítására, hogy „túlélő idegen lények szimbiotikusan manipulálják-e őket”. A különös megfogalmazás azonnal beindította az internetes találgatásokat, sokan pedig az elmúlt évek egyik legnyugtalanítóbb ufóállításának nevezték az ügyet.

A kutató szerint a feljegyzés kapcsolatba hozható egy olyan személlyel, akit a Los Alamos laboratórium kiberbiztonsági vezetőjeként emlegettek, hivatalos megerősítés azonban eddig nem érkezett a dokumentum hitelességéről. Az online közösségekben gyorsan megjelentek különböző elméletek, egyesek szerint a szöveg arra utalhat, hogy a földönkívüli lények korábbi incidenseket túlélve kapcsolatba kerültek emberekkel.

Corbell az interjúban azt állította, hogy a nyilvánosság csupán töredékét látta azoknak az állítólagos ufóbizonyítékoknak, amelyeket szerinte zárt ajtók mögött őriznek amerikai szervezetek. Saját élményeiről is beszámolt, elmondása szerint 2008-ban egy hajókirándulás során három kocka alakú objektumot látott lebegni erős fényforrások közelében. Állítása szerint a tárgyak rövid ideig forogtak a levegőben, majd több szemtanú szeme láttára nyomtalanul eltűntek.

Bár a dokumentum valódiságát továbbra sem erősítették meg hivatalosan, az interjú ismét fellobbantotta az ufók és az amerikai titkosítás körüli vitákat. Az Egyesült Államokban egyre többen követelnek nagyobb átláthatóságot a hírszerző szervektől, miközben az ufójelenségekkel kapcsolatos érdeklődés továbbra sem csillapodik – írja az International Business Times.