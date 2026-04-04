Váratlan fordulat: Orbán Viktor az átadó előtt a Citadellán járt
A miniszterelnök egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán.
Mint az ismert, Húsvét vasárnap Orbán Viktor ünnepélyes keretek között nyitja meg a teljesen megújult Citadellát. A miniszterelnök az átadó előtt a helyszínen járt.
Ennek kapcsán pedig most egy videót tett közzé a közösségi oldalán. Felvételen látható, hogy a miniszterelnök beszélt a munkásokkal, de a szelfik sem maradhattak el.
Épülünk, szépülünk. Holnap átadjuk a megújult Citadellát
- írja a Facebook-oldalán közzétett posztjában a kormányfő.
