Orbán Viktor új korszakot nyit meg a Gellért-hegy tetején: húsvétkor ragyogva tér vissza a Citadella

A szervezők azt ígérik: a történelmi falak nemcsak múltat idéznek majd, hanem a mai emberek számára közösségi térként, szó szerint új fényben ragyognak fel. A hosszú évekig zárt, leromlott állapotú erőd most teljes pompájában tér vissza. Az elmúlt évek átfogó felújítása nemcsak a falakat erősítette meg, hanem teljesen új élményt is adott a Gellért-hegynek: új bejáratok, zöld parkok, sétányok és modern infrastruktúra várja a látogatókat, miután Orbán Viktor húsvét vasárnap megnyitja azt a nagyközönség számára.

Gellért-hegy, Citadella: Taraczky Dániel a fejlesztés vezető tervezője és Lánszky Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára / Fotó: Tumbasz Hedi - MW

Igazi közösségi élmény a Gellért-hegy tetején!

A Citadella a jelenben egy olyan közösségi térként tér vissza, amely végre mindenki számára nyitott és átjárható. Ennek megfelelően a megnyitó, amin Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, nem csupán egy átadás lesz, hanem igazi húsvéti fesztiválhangulat. Kétnapos programsorozat indul, családi eseményekkel, zenével és gasztronómiai élményekkel a Citadella mostantól nemcsak kilátópont, hanem élő, lüktető találkozóhely is lesz.

És ami igazán különlegessé teszi az eseményt: a megújult erőd falai ünnepi díszkivilágítást kapnak, a Citadella a megnyitón szinte „felöltözik”, és csodálatos színekben pompázva gazdagítja majd az esti Budapest látképét. A látvány egyszerre lesz történelmi és modern: mintha a város egyik legfontosabb jelképe új identitást kapna.

A központi esemény vasárnap délután 14 órakor kezdődik, amikor beszédet mond Orbán Viktor, ezzel hivatalosan is megnyitva a Citadella új korszakát.

Megújult Citadella legfontosabb üzenete a régi, de ma aktuálisabb, mint valaha, így a jövőnek is szól / Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks

A fejlesztés egyik legizgalmasabb eleme a „Szabadság Bástyája” kiállítás, amely a magyar történelem sorsfordító pillanatait mutatja be egy látványos, több mint 1700 négyzetméteres térben. Emellett a belső udvar parkosítása, a víztükör és az örökláng különleges hangulatot teremt, egyszerre emlékezés és közösségi élmény.

A Citadella tehát nemcsak megújult, hanem húsvét apropóján azt is mondhatjuk: feltámadt.

A hely, amely egykor az elzártságot jelképezte, most a nyitottság és a szabadság szimbólumává válik. De húsvét vasárnapján nemcsak egy kapu nyílik meg, hanem egy új lehetőség egy felejthetetlen budapesti élményre, fényben, színekben és közös pillanatokban, mindenkinek, a budapestieknek és a nem budapestieknek egyaránt.