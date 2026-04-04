Orbán Viktor új korszakot nyit meg a Gellért-hegy tetején: húsvétkor ragyogva tér vissza a Citadella
Húsvét vasárnap Orbán Viktor ünnepélyes keretek között nyitja meg a teljesen megújult Citadellát, méghozzá olyan látványvilággal és programkavalkáddal, amelyre régóta várt a főváros. Budapest egyik legikonikusabb pontja, a Gellért-hegy koronája újra életre kel.
A szervezők azt ígérik: a történelmi falak nemcsak múltat idéznek majd, hanem a mai emberek számára közösségi térként, szó szerint új fényben ragyognak fel. A hosszú évekig zárt, leromlott állapotú erőd most teljes pompájában tér vissza. Az elmúlt évek átfogó felújítása nemcsak a falakat erősítette meg, hanem teljesen új élményt is adott a Gellért-hegynek: új bejáratok, zöld parkok, sétányok és modern infrastruktúra várja a látogatókat, miután Orbán Viktor húsvét vasárnap megnyitja azt a nagyközönség számára.
Igazi közösségi élmény a Gellért-hegy tetején!
A Citadella a jelenben egy olyan közösségi térként tér vissza, amely végre mindenki számára nyitott és átjárható. Ennek megfelelően a megnyitó, amin Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, nem csupán egy átadás lesz, hanem igazi húsvéti fesztiválhangulat. Kétnapos programsorozat indul, családi eseményekkel, zenével és gasztronómiai élményekkel a Citadella mostantól nemcsak kilátópont, hanem élő, lüktető találkozóhely is lesz.
És ami igazán különlegessé teszi az eseményt: a megújult erőd falai ünnepi díszkivilágítást kapnak, a Citadella a megnyitón szinte „felöltözik”, és csodálatos színekben pompázva gazdagítja majd az esti Budapest látképét. A látvány egyszerre lesz történelmi és modern: mintha a város egyik legfontosabb jelképe új identitást kapna.
A központi esemény vasárnap délután 14 órakor kezdődik, amikor beszédet mond Orbán Viktor, ezzel hivatalosan is megnyitva a Citadella új korszakát.
A fejlesztés egyik legizgalmasabb eleme a „Szabadság Bástyája” kiállítás, amely a magyar történelem sorsfordító pillanatait mutatja be egy látványos, több mint 1700 négyzetméteres térben. Emellett a belső udvar parkosítása, a víztükör és az örökláng különleges hangulatot teremt, egyszerre emlékezés és közösségi élmény.
A Citadella tehát nemcsak megújult, hanem húsvét apropóján azt is mondhatjuk: feltámadt.
A hely, amely egykor az elzártságot jelképezte, most a nyitottság és a szabadság szimbólumává válik. De húsvét vasárnapján nemcsak egy kapu nyílik meg, hanem egy új lehetőség egy felejthetetlen budapesti élményre, fényben, színekben és közös pillanatokban, mindenkinek, a budapestieknek és a nem budapestieknek egyaránt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre