Aljas zsarolással akarnak pénzt szerezni ebben a Pest vármegyei parkolóban

Igencsak meghökkentő élménnyel gazdagodott egy gyanútlan sofőr a napokban, egy nagyobb budakalászi áruház parkolójában. A férfi ugyanis, mint aki jól végezte dolgát, vásárlás után hazafelé indult. Éppen a parkolóból állt volna ki, amikor tolatás közben döbbenetes dologra lett figyelmes: valaki ugyanis a kocsija mögött feküdt. Hamarosan arra is fény derült, hogy a furcsa dolog mögött nem más, mint egy durva, de trükkös csalás áll.

Budakalászi parkolóban vált kis híján trükkös csalás áldozatává egy férfi / Fotó: Pexels (illusztráció)

Trükkös csalás Budakalászon: így akarnak átverni a parkolóban

A bizarr történetet a férfi egy helyi csoportban osztotta meg, mint mondta, a dolog az esti órákban történt, így csupán tolatókamerájának köszönheti, hogy egyáltalán kiszúrta az autó mögött fetrengő alakot.

Nem tudom, mással is előfordult-e itt már, de egy kéregetős figura fogta magát és befeküdt a kocsim mögé, amikor kitolattam volna a parkolóhelyről. Épp csak a tolatókamera képében vettem észre

– írta a férfi egy helyi csoportban. Miután a döbbent sofőr észrevette a férfit, persze azonnal a fékbe taposott és kiugrott az autóból. Ekkor viszont kiderült, mire is ment ki a játék: a férfi ugyanis kis híján egy aljas zsarolás áldozata lett:

Kiszálltam, már próbálkozott, hogy elütöttem és adjak neki pénzt

– magyarázta. A felháborodott sofőr nem fizette ki a rá szabott díjat, helyette elhessegette a teljesen ép és egészséges csalót. Azonban mindenkit figyelmeztet: legyenek óvatosak a parkolóban, alaposan nézzék meg a tolatáskor, mi is történik az autójuk mögött. A helyiek közül többen is azt mondják, hogy egyáltalán nem lepődtek meg, a parkolóban ugyanis rengeteg kétes figura lézeng.

Nem járok sokszor arra, de tavaly egyszer pont a környéken voltam, amikor egy hasonló férfi betalált engem is. Folyamatosan pénzt vagy cigit kért. De készpénzt nem hordok magamnál és nem is dohányzom. Amikor ezt közöltem vele, olyan agresszív lett, hogy azt hittem, már megüt

– mesélte egy nő. Hozzátette, hogy nem ő volt az egyetlen versenyző aznap.

Ő már a sokadik volt aznap, aki pénzt kért, ami nem is gond. A többek nagyjából udvariasak voltak. De ő kimondottan ijesztő volt

– tette hozzá az egyik helybéli.