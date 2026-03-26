RETRO RÁDIÓ

Újabb csalási mód ütötte fel a fejét – Vigyázz, ne dőlj be!

Rendőrségi felülethez hasonló hamis weboldallal próbálnak áldozatokat szedni. Ezzel az új csalási módszerrel próbálnak pénzhez jutni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 12:55
Módosítva: 2026.03.26. 13:47
Gyanús e-mailek, valós veszélyek. Ez fenyegeti azokat, akik célpontjává válnak ennek az új csalási módszernek. A rafinált elkövetők mindent megtesznek, hogy egyre több áldozatot szedjenek és pénzhez vagy adatokhoz jussanak. A Miskolci Rendőrkapitányság folytat eljárást információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt ismeretlen elkövető ellen.

Fotó: freepik.com /Illusztráció

Az illető március 18-án délelőtt elektronikus levelet küldött egy miskolci nőnek, amelyben bírság befizetésére szólította fel. Az üzenet a hivatalos rendőrségi felülethez megtévesztésig hasonló weboldalra mutató hivatkozást tartalmazott – közölte a Police.hu. A nő a linkre kattintva a hamis oldalon megadta az adatait.

Az elkövető így az adatokat felhasználva a kártyát egy mobilfizetési alkalmazásba regisztrálta, majd három alkalommal jogosulatlan tranzakciókat hajtott végre, összesen több mint félmillió forint értékben, egyiptomi font pénznemben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
