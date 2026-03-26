Újabb csalási mód ütötte fel a fejét – Vigyázz, ne dőlj be!

Gyanús e-mailek, valós veszélyek. Ez fenyegeti azokat, akik célpontjává válnak ennek az új csalási módszernek. A rafinált elkövetők mindent megtesznek, hogy egyre több áldozatot szedjenek és pénzhez vagy adatokhoz jussanak. A Miskolci Rendőrkapitányság folytat eljárást információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt ismeretlen elkövető ellen.

Újabb internetes csalás – Így próbálnak pénzhez jutni a csalók!

Az illető március 18-án délelőtt elektronikus levelet küldött egy miskolci nőnek, amelyben bírság befizetésére szólította fel. Az üzenet a hivatalos rendőrségi felülethez megtévesztésig hasonló weboldalra mutató hivatkozást tartalmazott – közölte a Police.hu. A nő a linkre kattintva a hamis oldalon megadta az adatait.

Az elkövető így az adatokat felhasználva a kártyát egy mobilfizetési alkalmazásba regisztrálta, majd három alkalommal jogosulatlan tranzakciókat hajtott végre, összesen több mint félmillió forint értékben, egyiptomi font pénznemben.