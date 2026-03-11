Ilyen módszerekkel dolgoznak az unokázós csalók: mutatjuk, hogyan ne dőlj be nekik!

Több milliót kaszáltak már az „unokázós csalók” néven elhíresült bűnözők, akik általában a szépkorúak hiszékenységét használják ki. Általában a bajba esett gyerekéről vagy unokájáról mesélnek az idős embereknek, akin azok csak úgy tudnak segíteni, ha azonnal kifizetik azt a pénzt, amit a bajba került szerettüktől kérnek. Most elmondjuk, hogy mit érdemes tennie azoknak, akiket felhív egy ilyen csaló!

Milliókat loptak már el áldozataiktól az unokázós csalók (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Így dolgoznak az unokázós csalók

A police.hu árulta el, mit kell tennünk, ha véletlenül minket hívnának fel az unokázós csalók.

A leggyakoribb módszer, hogy az elkövetők azzal hívják fel a szépkorúakat, hogy valamely hozzátartozójuk (gyermekük, unokájuk) bajba került, és sürgősen segítségre van szükség az „óvadékhoz” – adta hírül az oldal.

Mindig pénzt vagy ékszert kérnek az idegenek, amit sürgősen át kell adni, különben nem lehet megoldani a problémát. A bűnözőknek az is jó, ha mindezt az ablakon át dobják ki, ugyanis nekik csak az számít, hogy ne üres kézzel távozzanak.

Érdemes tájékoztatni az idős hozzátartozókat az esetleges veszélyről (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

A közelmúltban ilyen bűncselekményekkel több mint 4 millió forint kárt okoztak

– írták.

Mondjuk mit kell tenni, hogy elkerüljük, hogy csőbe húzzanak minket:

Beszélgess az idős szeretteiddel, oszd meg velük is:

Szakítsák meg a hívást! Ne essenek pánikba! Gyanús hívás esetén tegyék le a telefont!

Ellenőrizzék a sztorit! Hívják fel azt a rokont, akire a csaló hivatkozott! Ha nem érik el, próbálják a munkahelyén vagy keressék családtagjait, barátait!

Vigyázzanak az adatokra! Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyekről vagy családi kapcsolatokról – a csalók ezeket az információkat felhasználhatják a bizalom elnyeréséhez!

A legfontosabb a beszélgetés! Szánj időt a nagyszüleidre, szüleidre! Magyarázd el nekik, hogyan trükköznek a csalók, és beszéljétek meg, mi a teendő ilyenkor!

Ügyvédnek adta ki magát az unokázós csaló

Október 6-án történt az az eset, amikor egy 26 éves férfi, magát ügyvédnek kiadva felhívott egy asszonyt, és azt állította, hogy a lánya letartóztatásban van, és csak kaució ellenében engedhetik el. A megriadt nő több százezer forintot és az ékszereit az ablakon át dobta le a csalónak, ahogy az utasította. A veszprémi nyomozók hamar azonosították a gyanúsítottat, körözést adtak ki ellene, és a kicsalt ékszereket egy budapesti értékesítőnél lefoglalták. A férfit október 15-én Sopronban fogták el, majd előállítása után kihallgatták.