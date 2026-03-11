Ilyen módszerekkel dolgoznak az unokázós csalók: mutatjuk, hogyan ne dőlj be nekik!
Érdemes résen lenni! Az unokázós csalók újabb és újabb módszereket találnak ki annak érdekében , hogy megkaparinthassák a félretett pénzünket. Azonban, ha az ember odafigyel, akkor nem eshet be a csapdájukba. Most elmondjuk, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha minket akarnak tőrbe csalni.
Több milliót kaszáltak már az „unokázós csalók” néven elhíresült bűnözők, akik általában a szépkorúak hiszékenységét használják ki. Általában a bajba esett gyerekéről vagy unokájáról mesélnek az idős embereknek, akin azok csak úgy tudnak segíteni, ha azonnal kifizetik azt a pénzt, amit a bajba került szerettüktől kérnek. Most elmondjuk, hogy mit érdemes tennie azoknak, akiket felhív egy ilyen csaló!
Így dolgoznak az unokázós csalók
A police.hu árulta el, mit kell tennünk, ha véletlenül minket hívnának fel az unokázós csalók.
A leggyakoribb módszer, hogy az elkövetők azzal hívják fel a szépkorúakat, hogy valamely hozzátartozójuk (gyermekük, unokájuk) bajba került, és sürgősen segítségre van szükség az „óvadékhoz” – adta hírül az oldal.
Mindig pénzt vagy ékszert kérnek az idegenek, amit sürgősen át kell adni, különben nem lehet megoldani a problémát. A bűnözőknek az is jó, ha mindezt az ablakon át dobják ki, ugyanis nekik csak az számít, hogy ne üres kézzel távozzanak.
A közelmúltban ilyen bűncselekményekkel több mint 4 millió forint kárt okoztak
– írták.
Mondjuk mit kell tenni, hogy elkerüljük, hogy csőbe húzzanak minket:
Beszélgess az idős szeretteiddel, oszd meg velük is:
- Szakítsák meg a hívást! Ne essenek pánikba! Gyanús hívás esetén tegyék le a telefont!
- Ellenőrizzék a sztorit! Hívják fel azt a rokont, akire a csaló hivatkozott! Ha nem érik el, próbálják a munkahelyén vagy keressék családtagjait, barátait!
- Vigyázzanak az adatokra! Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyekről vagy családi kapcsolatokról – a csalók ezeket az információkat felhasználhatják a bizalom elnyeréséhez!
- A legfontosabb a beszélgetés! Szánj időt a nagyszüleidre, szüleidre! Magyarázd el nekik, hogyan trükköznek a csalók, és beszéljétek meg, mi a teendő ilyenkor!
Ügyvédnek adta ki magát az unokázós csaló
Október 6-án történt az az eset, amikor egy 26 éves férfi, magát ügyvédnek kiadva felhívott egy asszonyt, és azt állította, hogy a lánya letartóztatásban van, és csak kaució ellenében engedhetik el. A megriadt nő több százezer forintot és az ékszereit az ablakon át dobta le a csalónak, ahogy az utasította. A veszprémi nyomozók hamar azonosították a gyanúsítottat, körözést adtak ki ellene, és a kicsalt ékszereket egy budapesti értékesítőnél lefoglalták. A férfit október 15-én Sopronban fogták el, majd előállítása után kihallgatták.
