Ilyen módszerekkel dolgoznak az unokázós csalók: mutatjuk, hogyan ne dőlj be nekik!

Érdemes résen lenni! Az unokázós csalók újabb és újabb módszereket találnak ki annak érdekében , hogy megkaparinthassák a félretett pénzünket. Azonban, ha az ember odafigyel, akkor nem eshet be a csapdájukba. Most elmondjuk, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha minket akarnak tőrbe csalni.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2026.03.11. 12:00
unoka rendőrség csaló

Több milliót kaszáltak már az „unokázós csalók” néven elhíresült bűnözők, akik általában a szépkorúak hiszékenységét használják ki. Általában a bajba esett gyerekéről vagy unokájáról mesélnek az idős embereknek, akin azok csak úgy tudnak segíteni, ha azonnal kifizetik azt a pénzt, amit a bajba került szerettüktől kérnek. Most elmondjuk, hogy mit érdemes tennie azoknak, akiket felhív egy ilyen csaló!

unokázós csalók
Milliókat loptak már el áldozataiktól az unokázós csalók

Így dolgoznak az unokázós csalók 

A police.hu árulta el, mit kell tennünk, ha véletlenül minket hívnának fel az unokázós csalók. 

A leggyakoribb módszer, hogy az elkövetők azzal hívják fel a szépkorúakat, hogy valamely hozzátartozójuk (gyermekük, unokájuk) bajba került, és sürgősen segítségre van szükség az „óvadékhoz” – adta hírül az oldal. 

Mindig pénzt vagy ékszert kérnek az idegenek, amit sürgősen át kell adni, különben nem lehet megoldani a problémát. A bűnözőknek az is jó, ha mindezt az ablakon át dobják ki, ugyanis nekik csak az számít, hogy ne üres kézzel távozzanak. 

unokázós csalók
Érdemes tájékoztatni az idős hozzátartozókat az esetleges veszélyről

A közelmúltban ilyen bűncselekményekkel több mint 4 millió forint kárt okoztak

 – írták.

Mondjuk mit kell tenni, hogy elkerüljük, hogy csőbe húzzanak minket

Beszélgess az idős szeretteiddel, oszd meg velük is: 

  • Szakítsák meg a hívást! Ne essenek pánikba! Gyanús hívás esetén tegyék le a telefont!
  • Ellenőrizzék a sztorit! Hívják fel azt a rokont, akire a csaló hivatkozott! Ha nem érik el, próbálják a munkahelyén vagy keressék családtagjait, barátait!
  • Vigyázzanak az adatokra! Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyekről vagy családi kapcsolatokról – a csalók ezeket az információkat felhasználhatják a bizalom elnyeréséhez!
  • A legfontosabb a beszélgetés! Szánj időt a nagyszüleidre, szüleidre! Magyarázd el nekik, hogyan trükköznek a csalók, és beszéljétek meg, mi a teendő ilyenkor!

Ügyvédnek adta ki magát az unokázós csaló

Október 6-án történt az az eset, amikor egy 26 éves férfi, magát ügyvédnek kiadva felhívott egy asszonyt, és azt állította, hogy a lánya letartóztatásban van, és csak kaució ellenében engedhetik el.  A megriadt nő több százezer forintot és az ékszereit az ablakon át dobta le a csalónak, ahogy az utasította. A veszprémi nyomozók hamar azonosították a gyanúsítottat, körözést adtak ki ellene, és a kicsalt ékszereket egy budapesti értékesítőnél lefoglalták. A férfit október 15-én Sopronban fogták el, majd előállítása után kihallgatták.

A 26 éves elkövető ellen csalás bűntette miatt folyik nyomozás, a hatóságok kezdeményezték a letartóztatását – írta a rendőrség.

 

