RETRO RÁDIÓ

„A lányod bajba került” – minden pénzét elvitte az édesanyának az unokázós csaló

A celldömölki rendőrök őrizetbe vették a szigetszentmártoni férfit.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.06. 22:00
unokázós rendőrség csaló celldömölk

 A celldömölki rendőrök november 4-én gyanúsítottként hallgatták ki azt a férfit, aki még ismeretlen társával pénzt és ékszereket csalt ki egy idős nőtől, arra hivatkozva, hogy lánya Budapesten bajba került, segítségre szorul - közölte az MTI-vel csütörtökön a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

/Fotó: Police

Seffer Lilla őrnagy tájékoztatása szerint a férfi társa ügyvédnek adta ki magát, telefonon a sértettnek azt mondta, hogy lánya a fővárosban bajba került, elfogták a rendőrök, mert fegyvereket és kábítószert találtak nála. A csaló azt állította, hárommillió forintot kell fizetniük azért, hogy kiengedjék.

Az idős asszony az utasításnak megfelelően összekészítette az összes otthon tartott pénzét és ékszerét, majd azt a csaló által kért módon egy táskában felakasztotta a kertkapura. A ház közelében várakozó csaló, amint látta, hogy társa sikerrel járt, magához vette a csomagot és távozott - fűzte hozzá az őrnagy.

Unokázós csaló kezén kattant a bilincs

Ismertetése szerint az idős nőnek később sikerült felvenni a kapcsolatot lányával, ekkor szembesült azzal, hogy becsapták, csalás áldozatává vált.

A celldömölki nyomozóknak sikerült a csalót elfogniuk, a férfival szemben csalás bűntett elkövetésének gyanújával őrizetbe vétele mellett indítottak büntetőeljárást - közölte.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu