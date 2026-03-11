Orbán Viktor: Ennyi volt tegnap is, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is
Személyesen is megmutatta az üzemanyagárakat Orbán Viktor.
„Védett üzemanyagár: ez ennyi. Ennyi volt tegnap is, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is.” – írta Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.
A kormány azonnal reagált az ukrán olajblokád és a Hormuzi-szoros lezárása miatti olajáremelkedésre és bevezette az ársapkát. Európa számos országában az egekbe szöktek az üzemanyagárak, itthon a védett áraknak köszönhetően azonban hétfő éjféltől a benzin 595, a gázolaj pedig 615 Ft lehet maximum.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre