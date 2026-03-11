Orbán Viktor: Ennyi volt tegnap is, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is

„Védett üzemanyagár: ez ennyi. Ennyi volt tegnap is, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is.” – írta Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.

Orbán Viktor. Fotó: MW / MW

A kormány azonnal reagált az ukrán olajblokád és a Hormuzi-szoros lezárása miatti olajáremelkedésre és bevezette az ársapkát. Európa számos országában az egekbe szöktek az üzemanyagárak, itthon a védett áraknak köszönhetően azonban hétfő éjféltől a benzin 595, a gázolaj pedig 615 Ft lehet maximum.