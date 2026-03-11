RETRO RÁDIÓ

„Ezt nem akarták, hogy megtudd” - A TISZA az iskolabezárások pártja

Megdöbbentő videót tett közzé Szentkirályi Alexandra. A Tisza lebontaná az oktatási rendszert és bezárnák a vidéki iskolákat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 11:13
Tisza Párt Magyar Péter Szentkirályi Alexandra

„A TISZA az iskolabezárások pártja.” – írja Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy Magyar Péterék titkolóznak, de a kiszivárgott mondataik nem hazudnak.

A TISZA az iskolabezárások pártja Szentkirályi Alexandra szerint.
A TISZA az iskolabezárások pártja Szentkirályi Alexandra szerint. Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A Tisza Párt lebontaná mindazt, ami most jól működik

„Lebontanák az oktatási rendszert és bezárnák a vidéki iskolákat. Mi viszont hiszünk abban, hogy ahol nincs iskola, ott nincs jövő sem! A polgári kormány tette minden tanuló számára ingyenessé a tankönyveket, az ingyenes gyermekétkeztetésre pedig már négyszer annyit fordítunk, mint a korábbi baloldali kormány. A tanárokat folyamatos béremeléssel becsüljük meg: jövőre az átlagos tanári bér már az 1 millió forintot is meghaladja! Ezért is a Fidesz a biztos választás!” – írja a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Persze ezt nem akarták, hogy megtudd, viszont végül mégis ez is kiszivárgott. Tehát akkor bezárnák a vidéki iskolákat, pedig ahol nincs iskola, ott jövő sincs. És amikor arról kérdezik őket, hogy mi jön még, akkor elhangzik egy másik mondat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu