„Ezt nem akarták, hogy megtudd” - A TISZA az iskolabezárások pártja
Megdöbbentő videót tett közzé Szentkirályi Alexandra. A Tisza lebontaná az oktatási rendszert és bezárnák a vidéki iskolákat.
„A TISZA az iskolabezárások pártja.” – írja Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy Magyar Péterék titkolóznak, de a kiszivárgott mondataik nem hazudnak.
A Tisza Párt lebontaná mindazt, ami most jól működik
„Lebontanák az oktatási rendszert és bezárnák a vidéki iskolákat. Mi viszont hiszünk abban, hogy ahol nincs iskola, ott nincs jövő sem! A polgári kormány tette minden tanuló számára ingyenessé a tankönyveket, az ingyenes gyermekétkeztetésre pedig már négyszer annyit fordítunk, mint a korábbi baloldali kormány. A tanárokat folyamatos béremeléssel becsüljük meg: jövőre az átlagos tanári bér már az 1 millió forintot is meghaladja! Ezért is a Fidesz a biztos választás!” – írja a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
Persze ezt nem akarták, hogy megtudd, viszont végül mégis ez is kiszivárgott. Tehát akkor bezárnák a vidéki iskolákat, pedig ahol nincs iskola, ott jövő sincs. És amikor arról kérdezik őket, hogy mi jön még, akkor elhangzik egy másik mondat.
