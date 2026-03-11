„Ezt nem akarták, hogy megtudd” - A TISZA az iskolabezárások pártja

„A TISZA az iskolabezárások pártja.” – írja Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy Magyar Péterék titkolóznak, de a kiszivárgott mondataik nem hazudnak.

A TISZA az iskolabezárások pártja Szentkirályi Alexandra szerint. Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A Tisza Párt lebontaná mindazt, ami most jól működik

„Lebontanák az oktatási rendszert és bezárnák a vidéki iskolákat. Mi viszont hiszünk abban, hogy ahol nincs iskola, ott nincs jövő sem! A polgári kormány tette minden tanuló számára ingyenessé a tankönyveket, az ingyenes gyermekétkeztetésre pedig már négyszer annyit fordítunk, mint a korábbi baloldali kormány. A tanárokat folyamatos béremeléssel becsüljük meg: jövőre az átlagos tanári bér már az 1 millió forintot is meghaladja! Ezért is a Fidesz a biztos választás!” – írja a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.