95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft
A kormány védett árat vezetett be az üzemanyagokra, miután az iráni és ukrajnai háborús konfliktusok hatására jelentősen megugrott az olaj és az üzemanyagok világpiaci ára. Az intézkedés a benzin literenkénti árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban rögzíti.
A védett ár mellett a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját is csökkentette, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió által előírt minimumszintre csökkentették az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adót. Valamint „a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról” is szól egy rendelet, amely értelmében 352 millió liter benzint és 610 millió liter gázolajat bocsát a piacra és ezeket a készleteket 2026. május 15-ig lehet felhasználni.
